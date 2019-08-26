“妖魔化中国”，可以休矣！（国际论道）

位于波兰东部卢布林省的克拉希尼克轴承厂是波兰最大的轴承厂，拥有80多年历史，几年前面临破产倒闭的危险。接受中国湖北三环集团的并购后，这座濒临倒闭的老厂重新焕发活力。图为有着25年工龄的申科夫斯基（左）与工友们在车间工作。

新华社记者 陈 序摄

近来，所谓“中国威胁论”又被某些人恶意炒作。据美国有线电视新闻网报道，澳大利亚悉尼大学美国研究中心8月19日发表报告，对美国在印太地区的战略和军事开支进行了分析，声称美国在印太地区不再具有绝对军事领先地位，中国的远程导弹已经对美国及其盟国在西太平洋地区的军事存在构成主要威胁，可以在几个小时之内使之无法发挥作用。之前，美国防长埃斯珀炒作“中国威胁”，要求北约跟进，还打算近期在亚洲部署中程导弹。美国国务卿蓬佩奥也在向北约呼吁，承认所谓“新威胁”，其中就包括“中国崛起、俄罗斯侵略”。

所幸，国际上还有理性声音存在。他们清醒地指出，中国不会威胁世界，而是造福世界。中国的发展带来的不是威胁，而是机遇和希望。

“凭什么说自信的中国就是问题”

《爱尔兰时报》8月17日发表题目为《凭什么中国就不能有全球雄心？》的文章。文章指出，马来西亚外交部前副秘书长、该国现任驻华大使阿比丁尖锐批评瑞典前首相卡尔·比尔特不久前的一篇文章。比尔特呼吁欧盟加强外交政策，避免在美俄中的大国竞争世界里被边缘化，且中国已“从一个友善的贸易伙伴变成推进自己全球雄心的自负国家”。阿比丁质问，为什么一个自信的中国就是问题？复兴的中国推进自己的全球雄心，难道不是自然而然、意料之中的事吗？若一个西方国家出现同样转变，比尔特还会那样说吗？他认为其中隐含着种族主义。

对于所谓“中国威胁”的恶意炒作，明眼人并不容易被迷惑。最近，在中美交流基金会和中国国际经济交流中心主办的会议上，美国前总统乔治·布什的儿子尼尔·布什就把“妖魔化中国”形容为“歇斯底里”。他还明确表示：“零和的输赢心态是错误和幼稚的。”

在刚刚结束的第50届太平洋岛国论坛领导人会议上，澳大利亚总理一直渲染“中国威胁”。斐济总理姆拜尼马拉马在接受采访时，直言中国同太平洋岛国间的关系是建立在相互尊重、平等相待的基础上。之前，美国国务卿蓬佩奥访问太平洋岛国密克罗尼西亚时，四处宣扬中国会成为南太平洋地区国家的“安全威胁”。不过，该国总统当场回应称，和中国打交道是“纯粹的经济和技术合作”，直接驳回了蓬佩奥的言论。

此外，据路透社报道，由于中导计划无亚洲国家支持，同时美军暂时缺乏现役装备，埃斯珀已经改口，称美国无法在亚洲部署中导，可能还要几年时间。

“‘一带一路’展现中国无私胸怀”

在当今这个不安宁的世界上，中国是维护和平稳定的堡垒。“构建人类命运共同体的中国纲领，即是一个例证。”针对当下中国面临的国际局势挑战，前民主德国领导人埃贡·克伦茨8月21日在北京如此表示。

阿比丁指出，从印度洋到太平洋的广袤地区，正成为超越大西洋的世界商业政治中心。这种情况下，我们更有理由在平等和互相尊重的基础上扩大与那里的接触。一些重大地区倡议也体现了这种精神，比如中国的“一带一路”倡议、亚投行及上合组织——而西方对这些几乎没有影响力。欧洲人理应欢迎这些巨大变化，并更彻底地讨论如何最好地与他们建设性地接触。

中国是国际秩序的维护者、建设者和贡献者，如美国百人公开信所说，“中国参与国际体系对维护该体系以及在气候变化等共同问题上采取有效行动必不可少。”中国也有大国担当，愿意为世界和平与发展贡献力量。中国提出的“构建人类命运共同体”、“一带一路”就是最好的例证。

澳大利亚前外长鲍勃·卡尔日前在澳大利亚东亚论坛网站上发表题为《打造一个多边的“一带一路”》的文章，对“一带一路”倡议的多边性和中国承担的国际责任给予积极评价：“随着各国参与有关互联互通的基础设施建设，世界将实现更高水平的和平与安全。”

津巴布韦《先驱报》援引津巴布韦新闻、宣传和广播服务部长莫妮卡·穆茨万古瓦的话称，中国希望向世界各国分享先进经验，“一带一路”高峰论坛正是展现中国这一无私胸怀的光辉范例。

“崛起的中国可以惠及我们大家”

阿联酋《国民报》网站日前刊登题为《一个崛起的中国可以惠及我们大家》的文章。文章说，自改革开放以来，中国7亿多贫困人口成功脱贫，这一过程并没有对其他国家造成任何伤害。中国完全有能力扮演世界舞台建设者和协作者的角色，造福所有人。

今年上半年，中国经济延续了总体平稳、稳中有进的发展态势。“中国仍然是全球最大的增长来源，”英国《金融时报》报道称。

《德国之声》的文章认为，“在国际对比中可以发现，中国经济影响力正变得越来越大。”麦肯锡全球研究所的一项最新研究表明，在中国对海外重要销售市场的依赖程度越来越低的同时，世界对中国的依赖程度越来越高。例如，2017年中国只有9%的工业品用于出口，而在10年前，这个数字高达17%。中国的出口比重远低于德国的34%、韩国的28%或是日本的14%。鉴于中国有巨大的国内市场，这种状况并不让人感到惊讶，中国经济仍有很大发展空间。

对于中国发展的前景，世界信心满满。德国著名中国问题专家弗兰克·泽林近日在德国《国会》周刊刊发文章指出，中国不再“仅仅”是世界工厂，它现在也是一个拥有深圳那样富有活力的新硅谷的创新中心。借助迅速发展的数字化和人工智能，中国的崛起应该会大大加速。文章还指出，中国要求的完全是一个全球平等的世纪。越来越多的亚洲、拉美和非洲新兴国家乐于加入中国的倡议。中国有贯彻自己观念的能力，而这些观念常常与其他新兴国家的观念一致。

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