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金正恩指导新型火箭炮试射

2019年08月25日15:07  来源：新华网
 

新华社平壤8月25日电（记者程大雨 江亚平）据朝中社25日报道，朝鲜最高领导人金正恩24日指导了新开发的超大型火箭炮试射，试射取得成功。

报道说，金正恩了解了超大型火箭炮武器系统开发情况，并下达了试射命令；通过试射，该武器系统的所有战术和技术特性均达到了计划指标。金正恩看到这一武器系统的战斗威力后高兴不已，并给予其高度评价。

报道援引金正恩的话说，“朝鲜国防工业肩负的重大使命是巩固国防力量，保卫党和革命、祖国和人民，保证革命的最后胜利，引领和积极推动社会主义强国建设”。金正恩强调，要继续大力推进朝鲜式战略战术武器开发，坚决遏制和粉碎敌对势力的军事威胁和打压攻势。

报道未提及此次试射活动的具体地点。

据朝中社此前报道，金正恩近期曾多次指导新型武器试射。自7月下旬以来，朝鲜已多次进行发射活动。

(责编：贾文婷、徐祥丽)
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