环球时报社评：贸易战打成耐力竞赛，时间在中方这边

在中国星期五决定对750亿美国商品加征关税，以此回应美方对3000亿美元中国商品加征关税之后，美方当天再次作出激烈反应，宣布将之前对2500亿美元中国商品加征关税的税率从25%提高到30%，对另外3000亿美元中国商品加征关税的税率从10%提高至15%。美方明显表现出对中国还击其关税的行动产生很大“情绪”。

而由于对关税战采取反制措施是国际贸易战中的通常反应，美方这种“老虎屁股摸不得”的极不专业的霸凌主义态度尤为显得可笑。

美方的做法表现出他们对美国实力既傲慢又很玻璃心的自恋。他们几乎是带着要被对手哄的任性来打这场注定会有些残酷的贸易战的。美方打了一串排炮，他们必须准备迎接一顿排炮打回来，但他们似乎很承受不了自己的上空也响起尖利的空袭警报。他们需要重新温习贸易战的常识，了解美国在干什么，会得到什么样的回敬。

我们在此给美方做一点知识普及。贸易战是双输的极端游戏，也是最需要用理性贯穿始终的特殊博弈，这当中完全没有情绪的位置，如果一方“发脾气”，另一方决不会买账。此外没有人相信贸易战能变出一方单赢另一方单输的魔术。所以当美方宣扬贸易战能给他们带来多少多少好处时，全世界都会嘲笑这种公然的打肿脸充胖子，并且奇怪：如此虚伪且虚假的“胜利秀”何以能在美国演得下去？

事到如今，美国即将对所有中国输美产品都加征关税了，美方最大的牌已然悉数打出，而且他们最后几张牌出得有些激动。而众所周知，发怒往往是无力实现目标的情绪宣泄。美方显然接受不了一个事实：为什么全部大小王、同花顺都打出来了，中国就是能够岿然不动，既没垮掉甚至也没慌乱呢？

这就是中国。美方太自信了，选了世界第二大经济体、市场规模已经与它非常接近的这个大国作为重定贸易规则向世界杀一儆百的对象，犯了严重战略错误。美国当下的执政团队对如何在现代国际关系中运用实力存在完全想当然的认识，以为通过极限施压不仅可以实现非合理目标，而且是走向那些目标的捷径。

而现实是，美方的极限施压在很多方向都碰了钉子，最近几年可谓是美国外交最咋咋呼呼，但实际进展又收获最薄的时期。中美贸易战打成当前这种“史诗”的级别，美方的“速胜论”彻底破产，接下来双方要进行的唯有实打实的耐力竞赛了。

中美是世界两个最大经济体，美国的总体经济实力比中国强，适合闪电战，搞“总攻”。但双方进入持久战，中国社会消化贸易战所产生问题的回旋空间则有明显优势。美方打贸易战的力量都投在了对垒中，它缺少政治的大后方。而中国的政治体制将产生绵延不绝的动员力和承受力，塑造全社会对贸易战稳健清醒的态度。

美方打贸易战的不可一世是虚张声势，它正受到大选的政治时间表和经济衰退随时可能到来的担忧的严重拖累。美方的野心有多大，顾虑就有多多。中国的战略则很简单，我们不想打贸易战，所有反制行动都是被迫的，是中国国家主权和发展权利这些底线强制性推动的必然结果。

美方一直在患得患失，总指望最新做出的施压能吓倒中国，同时提心吊胆地关注美国市场各种指标的反应，他们对中国出现对美屈服的迹象望眼欲穿。中国则要坦然得多：你打我就还击，你想打多久我就陪多久。贸易战越升级当然损失越大，但在中国社会已经清楚这场对抗系关国家前途命运时，这些损失对我们来说就是甘愿承受、并且完全承受得起的。

针对美方宣布加征新的关税，中国势必做出新的反应，待美方的威胁转化成实际行动时，中方反制决不会缺席，中国的工具篮子里仍有很多能打痛美方，甚至把它打得更痛的手段。如果美方至今对它每出一招都必然受到坚决还击仍有怀疑的话，那么就再让它复习一遍这个程序吧。它早晚会形成条件反射的。

(责编：贾文婷、徐祥丽)