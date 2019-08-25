“第14届中国电影节暨2019中泰影视交流周”在曼谷开幕

人民网曼谷8月24日电（记者林芮）“第14届中国电影节暨2019中泰影视交流周”24日在曼谷中国文化中心开幕，该活动是当地庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动之一，中泰两国政府官员、影视界人士、媒体及当地民众等出席了开幕式。

中国驻泰国大使吕健在致辞时说，新中国成立的70年，也是中国电影发展的70年。70年间，中国电影在一代又一代电影人的努力下，向世界展现出独特的魅力和文化内涵，创造了举世瞩目的发展成就。希望借助“中国电影节”不断推动中泰影视交流与合作越走越深，为中泰“一带一路”务实合作的全面发展开创一片新的蓝海，为推动中泰“民心相通”贡献更大的力量。

泰国文化部部长义提蓬表示，举办电影节是增进两国文化互鉴的重要推动力之一，两国人民可以通过电影互相了解彼此的生活，希望通过本次活动进一步加强两国民心相通。

据介绍，2018年中国电影票房达到609亿人民币，约合2600亿泰铢。全国电影荧幕数量超过6万块，成为世界第二大电影市场和世界电影生产大国。今年电影节活动内容丰富，活动期间将展映4部优秀中国 影片 《流浪地球》《曹操与杨修 》《春天的马拉松》《21克拉 》 、 4部优秀中国电视剧《纳米核心》《爱情碟中谍》《匆匆那年》《求婚大作战》及4部优秀泰国影片《飞人类之吻》《骑机男孩》《天堂之河》《爱不言语》。为方便两国观众观看，中国电影及电视剧加注了泰文字幕，泰国电影加注了英文字幕。

作为本次电影节的组成部分，现场布置了“中泰影视主题展览”，通过对取景地自然风光、人文景观的静态图片展示，以及循环播放精剪片花、体验互动VR科技等辅助手段，推介一批优秀中泰影视作品，促进中泰两国影视媒体领域的更深层次务实合作，并进一步带动双边旅游往来。

此外，为了提高泰国民众尤其是在校大学生参加本次活动的积极性，进一步加深民间中泰文化交流，曼谷中国文化中心联合曼谷大学等有关单位策划了“2019 年微电影大学生比赛”，除奖品外，冠军将有机会赴上海学习。

本届电影节将持续到9月1日。本次活动由中国驻泰国大使馆、泰国文化部主办，曼谷中国文化中心等承办。

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