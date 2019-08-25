中国民间机构发布2018年美、日军力评估报告

人民网北京8月24日电 （记者 朱玥颖）23日上午，中国战略文化促进会在京发布了2018年美国军力评估报告（民间版）和2018年日本军力评估报告（民间版），对2018年美、日两国军事战略、军事力量、军事部署及对外军事关系等进行了评估。

美国军力评估报告中指出，2018年是美国特朗普政府对全球推行“美国优先”战略、对亚洲推行“印太战略”、对中国推行“竞争战略”的第一年。在这一年中，美国推行单边主义，先后退出伊朗核协议、联合国人权理事会、维也纳外交关系公约、万国邮政联盟、联合国教科文组织等国际条约和组织，致使国际安全局势动荡不安。美国倒行逆施的做法，也使美国信誉受损，贸易逆差上升，国民经济下滑，国际影响力降低。

日本军力评估报告中指出，2018年是日本安全保障战略新旧交替，更新升级的一年。2018年9月，安倍第三次当选自民党总裁，同年12月出台新版《防卫计划大纲》和《中期防卫力量整备计划》，决定日本安保政策在未来较长时间内的发展方向。一是加速发展多种进攻能力。二是重点强化太空、网络和电磁波能新领域的作战能力。三是渲染“中国威胁”，视中国为“假想敌”。

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