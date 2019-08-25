美国肺病案例激增一人死亡 疑与电子烟有关

人民网讯 据法新社报道，美国疾病管制与预防中心（CDC）23日说，截至22日共在22州掌握193起可能与电子烟引发严重肺病有关的病例，包括有一名成人住院后宣告不治。

CDC针对一连串据信可能与电子烟有关的肺疾病例进行调查，但目前尚未确定这些病例确实为电子烟所致。

美国食品暨药物管理局（FDA）等卫生机构代表在记者会中表示，他们并未认定这些肺部疾病与任何特定产品有关。有些患者说，他们抽电子烟时用的是大麻烟液。FDA烟草产品中心主任泽勒（Mitch Zeller）说，当局正在分析各州的产品样本，以确认任何可能引发肺病的潜在有害成分。他说，卫生机构正试图了解患者使用过哪些特定的电子烟产品，是否按规定使用或与其他物质混用。

可能与电子烟有关的病例数过去一周增加一倍以上，CDC本月17日曾表示正在调查14州共94个肺疾病例。（老任）

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