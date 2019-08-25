越南警方向中方移交一名嫌疑人 涉嫌买卖公民信息

人民网河内8月24日电 当地时间8月23日，在中国驻越南大使馆协调下，越南警方在胡志明市新山一国际机场，向中方移交涉嫌非法买卖公民信息的在逃嫌疑人陈某。

据中国警方调查，2019年年初以来，陈某通过网络组织国内数十名团伙成员，在多个行业发展下线人员，大肆开展非法盗窃、买卖公民信息、婚姻信息、快递信息等活动，非法获利上百万元人民币。经调查，中方发现陈某藏匿在越南胡志明市。应中方请求，越南警方于近日将嫌疑人抓获。

中国驻越南大使馆警务参赞赵万鹏表示，非法盗窃和买卖公民信息是电信网络诈骗等多种违法犯罪的上游犯罪，社会危害极大。中国警方正告相关犯罪嫌疑人悬崖勒马，尽快向警方投案自首，否则将受到法律严惩。（警联）

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