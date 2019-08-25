亚马孙雨林大火或造成永久性伤害

近期，被称为“地球之肺”的亚马孙热带雨林发生特大森林火灾。截至当地时间22日，大火已持续燃烧了17天。周五，多国的巴西大使馆外聚集众多抗议者，要求巴西政府应对雨林大火。面对重重压力，巴西总统博索纳罗周五终于签署法令，要求巴西武装部队前往亚马孙地区帮助应对正在熊熊燃烧的大火。不过，已经燃烧了数周的亚马孙大火，能否得到有效控制依然是个未知数

新京报讯 近期，亚马孙地区发生特大森林火灾。据巴西国家空间研究院的卫星数据显示，截至当地时间22日，大火已持续燃烧了17天。23日，据巴西当地媒体巴西环球网和环球电视台报道，巴西总统博索纳罗在巴西利亚总统府表示，鉴于目前的火灾形势，巴西政府将动用军队前往亚马孙雨林灭火。

本月以来森林着火点达36771处

据新华社报道，巴西国家空间研究院22日公布的数据显示，今年以来，巴西境内森林着火点达75336处，较去年同期增加85%，逾半数着火点位于亚马孙雨林。本月以来，森林着火点已达36771处，较上月同期激增175%。

此次大火的重灾区位于巴西、秘鲁与玻利维亚交界处的亚马孙地区，火势较集中的地区位于巴西的朗多尼亚州、马托格罗索州、亚马孙州以及玻利维亚境内。根据全球火警数据库统计显示，截至8月21日，马托格罗索州的火警增加了近一倍，达到25650件，较去年增长10176件。

多国示威者抗议巴西政府不作为

据《卫报》报道，当地时间8月23日，数百名示威群众聚集在巴西驻英大使馆外，高举着写有“我们的家起火了”等文字的牌子，抗议博索纳罗对亚马孙雨林大火的不作为。

此外，在法国、西班牙、瑞士、墨西哥、哥伦比亚等国家的巴西大使馆外，也有众多示威者齐聚抗议。澳大利亚、瑞典、美国等国的多个城市也正在准备举行示威抗议活动。在巴西，许多民众正在多个城市组织公开抗议，呼吁应对雨林大火。

而在此之前，社交媒体上“为亚马孙祈祷”“为亚马孙行动”“拯救亚马孙”连续多天成为热门话题，众多网友呼吁相关部门关注亚马孙雨林大火，拯救“地球之肺”。

多国政要就亚马孙大火发声

据BBC报道，本周，德国总理默克尔、法国总统马克龙、英国首相鲍里斯·约翰逊都对大火作出表态，称这是“国际危机”。默克尔称这是“真正的紧急情况”，马克龙则发推文称“我们的家正在燃烧”，两人还表示将在本周末的G7峰会上讨论这一问题。加拿大总理特鲁多也在推特上表示支持。

法国和爱尔兰方面还表示，如果巴西不加紧应对亚马孙大火，他们将不批准与南美国家的贸易协议；欧盟轮值主席国芬兰财政部长甚至呼吁欧盟暂停巴西的牛肉进口。

美国总统特朗普周五晚也发推文表示，他已经和博索纳罗通过话，并提出美国可以向他们提供帮助。

联合国秘书长古特雷斯周四则在推特上表示，“在全球气候危机的背景下，我们无法承担一个主要的氧气和生物多样性来源遭受损伤的后果。必须保护亚马孙！”

博索纳罗宣布派军队应对大火

对于马克龙的表态，博索纳罗反击称，在没有亚马孙地区国家参与的情况下在G7讨论亚马孙大火是“21世纪的殖民主义思想”。

不过，迫于国际社会压力，博索纳罗周五发表了电视讲话，宣布将派遣武装部队帮助应对亚马孙雨林大火。博索纳罗在讲话中再次谴责那些传播“不实信息”的人，称巴西有自己的法律保护自己的雨林。但他也表示，“我们需要提供机会促进发展，这不仅仅是保护的问题”，称大火处于过去15年的“平均水平”。

追问1

造成火灾的原因是什么？

巴西当地专家称人为因素是主因

为什么今年的火灾比去年增加了这么多？中国林科院林业研究所研究员张建国表示，原因应从两方面谈起，一是比较干燥的气候，二是人为的开垦活动。

根据全球火警数据库的预警信息显示，2019年，热带太平洋及北大西洋的海表温度高于2001年至2015年卫星火灾观测期间的平均值。

此外，据《华盛顿邮报》援引巴西帕拉州当地媒体报道，帕拉州野火激增的原因与“大火开荒日”有关。当地农民为了在雨林中开垦适应种植的田地，会将整片热带雨林区域烧毁，用于养牛和种植大豆，而今年的“大火开荒日”被定在8月10日。根据巴西现行相关法律，大部分“毁林改田”行为都是非法进行的。来自巴西国家空间研究院的阿尔贝托·塞泽在接受路透社采访时表示，无论是故意还是出于偶然，引起火灾无疑是人类的责任，“过去我们体验过更严重的干旱……我们从未经历过如此多的火灾。”

追问2

大火后雨林多久能再生？

专家称一般需要20-40年

据BBC报道，牛津大学生态科学教授Yadvinder Malhi称，“雨林一般需要20-40年再生”。

不过，目前正在燃烧的大火会使得那些逃过大火的树变得更为脆弱，难以应对干旱或是再发的大火。Malhi教授称，如果每几年就出现大火破坏大片雨林，可能会对亚马孙造成永久性伤害，亚马孙雨林甚至可能会降为“灌木林”。

追问3

大火为何持续数周之久？

巴西现任政府对雨林保护力度减缓

社科院拉美所研究员周志伟认为，巴西现任政府对雨林保护力度的减缓，以及相对前任政府来说较为消极的政策，是导致这场大火持续数周之久的原因之一。

据路透社报道，巴西农民可能得到博索纳罗“默认鼓励”。博索纳罗自今年1月就职以来多次说，巴西应该为商业利益开放亚马孙雨林，允许采矿、伐木和农业企业开发雨林自然资源。据媒体报道，博索纳罗上台后曾经削减环保资金，抨击环保组织，还曾否认采伐数据。实现亚马孙地区的经济价值，可能是政府态度转向保守的最大原因。

对于此次火灾，周志伟认为，巴西政府救援不够积极，“如果政府足够重视对雨林的保护，那么火灾完全可以较早地扑灭。”

追问4

大火将造成哪些影响？

碳排放或将加剧全球变暖

根据欧盟发布的卫星图像，大火带来的浓烟不仅覆盖了巴西近一半的国土，还扩散到了邻近的秘鲁、玻利维亚以及巴拉圭诸国。

大火对雨林内的动植物、土著居民都有非常大的影响。据BBC报道，近段时间以来，持续的大火产生了大量二氧化碳。

木材燃烧还释放了大量的一氧化碳，气候监控机构显示，大量的一氧化碳甚至已经飘到了南美洲海岸线附近。

专家表示，此次大火将会对南美气候造成直接影响，如降雨减少、气候更加干燥等。长期来看，大火造成的碳排放或将导致全球变暖更严重。

新京报记者 谢莲 见习记者 应悦

(责编：白宇、岳弘彬)