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“推动日中民众友谊不断加深”

本报驻日本记者  刘军国

2019年08月25日05:52  来源：人民网－人民日报
 

　　日前，中日航线通航45周年纪念活动在日本东京举行。活动现场，来自中日两国政府、企业的代表表示，中日航线通航以来，两国各领域人文交流内涵不断丰富，合作日益深入，期待两国人文交流更上一层楼。

　　中国驻日本大使孔铉佑在致辞中表示，1974年，中日两国签订航空运输协定，同年9月，中国民航首航代表团抵达东京，正式开通中日间第一条互飞航线，开启了两国通航新篇章，架起两国人民交往的空中桥梁。

　　日本观光厅长官田端浩表示，日中邦交正常化之初，两国每年人员往来不到1万人次，去年这一数字已经超过了1100万人次，相信未来两国人员往来还将进一步增多。日中两国日益密切的往来与交流，有助于增进双方民众感情，加深相互理解。“我们要推动日中民众友谊不断加深，从而促进两国关系发展。”

　　随着中国的快速发展，特别是中国高等教育水平的大幅提升，近年来日本赴华留学生稳步增加。2019年，有245名日本学生申请中国政府奖学金，申请人数首次突破200人。日前，中国驻日本大使馆为即将赴华的2019年度中国政府奖学金留学生举行送行会。会上，获奖日本学生代表、东京工业大学硕士生西岛光洋表示：“我会好好把握这次留学机会，努力学习，深入了解快速发展的中国和丰富多彩的中国文化，为增进日中友谊贡献自己的力量。”

　　今年是“中日青少年交流促进年”，7月，由中日两国各7所高中的共140名学生参与的第十一届“日本中国青少年大使（中日小大使）”活动在日本举行。“中日小大使”共同发表《中日未来友好宣言》，表示将以开放的态度积极开展交流，参与民间交流与合作，让两国关系成为典范，实现更美好的未来。

　　（本报东京8月24日电） 


　　《 人民日报 》（ 2019年08月25日 03 版）
(责编：白宇、岳弘彬)
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