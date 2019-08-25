第五届新加坡暨区域商务论坛和新加坡暨区域基础设施峰会日前在新加坡举行。本次活动由新加坡工商联合总会举办，来自45个国家和地区的800多位政商界代表畅谈地区融合发展，认为要充分挖掘亚洲经济增长潜力，重视共建“一带一路”带来的新机遇，加强互联互通，促进区域合作。

“随着亚洲的持续发展，基础设施建设的重要作用凸显，加强互联互通是亚洲发展的关键。”新加坡国务资政兼国家安全统筹部长张志贤表示，充分发挥亚洲经济潜能需要各国共同满足重要基础设施需求。新加坡积极参与共建“一带一路”，各国可以共同在本地区创造开放与包容并重的环境，投入到基础设施开发建设中去。

与会嘉宾认为，基础设施建设短板将对亚洲未来发展构成挑战。亚洲开发银行发布的报告显示，到2030年，亚太地区基础设施需求将达26万亿美元，即每年1.7万亿美元，而目前每年投资额仅为8810亿美元。新加坡总理公署部长兼财政部和教育部第二部长英兰妮表示，作为基建项目的主要投资方，政府投资只能满足基建领域约40%的需求。需要更多来自国际平台和市场的投资，才能有效解决目前面临的资金缺口难题。

新加坡工商联合总会和普华永道近日联合发布的“‘一带一路’区域商业调查”报告显示，43％的受访企业对参与智慧城市或城市发展的基础设施项目感兴趣，41％的受访企业对工业区与经济特区的基础设施项目感兴趣。“如此巨大的需求本身就是机遇。”张志贤表示，政府、企业和多边机构应通力合作，联手创造更开放、更创新和更可持续的亚洲。

“新中两国企业在参与共建‘一带一路’方面互补性强，新加坡的大中小企业都将在其中发挥重要作用并且获益。”新加坡国立大学商学院战略政策系副教授傅强表示。

目前，中国丝路基金与新加坡盛裕控股集团等建立了联合投资平台，助力形成资金合力，投入基础设施开发建设。“推进互联互通将创造更多商机，促进创新，为本地区包容与可持续的长期经济增长打下坚实基础。”新加坡工商联合总会主席张松声以中新（重庆）战略性互联互通示范项目为例，称赞这条陆海新通道为促进中国西部、东南亚国家及其他更多地区之间贸易往来作出重要贡献。“新加坡未来将深度参与‘一带一路’框架下基础设施互联互通、金融及第三方市场等领域的合作。”

（本报曼谷8月24日电）

《 人民日报 》（ 2019年08月25日 03 版）

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