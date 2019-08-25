“推动拉中合作取得更多成果”

日前，美洲开发银行行长路易斯·莫雷诺在华盛顿就共建“一带一路”、中拉经贸合作等话题接受本报记者采访。莫雷诺本人出席了2017年举行的首届“一带一路”国际合作高峰论坛，该行派代表参加了第二届“一带一路”国际合作高峰论坛。对于“一带一路”建设在拉美地区取得的进展，莫雷诺十分关注。

美洲开发银行是美洲国家组织的专门机构，其他地区国家也可加入，其职能主要是对拉美国家的经济、社会发展计划提供资金和技术援助。2009年，中国成为该行正式成员。多年来，美洲开发银行同中国签署了多项合作协议，与中国社科院、中国发展高层论坛以及多所高校建立了紧密的合作关系。

“‘一带一路’建设的很多项目，可以帮助大西洋沿岸拉美国家和太平洋沿岸拉美国家加强联通，例如使巴西、阿根廷等国产品抵达智利、秘鲁等国。”莫雷诺告诉记者，他发表了不少关于“一带一路”的文章，其中在“世界报业辛迪加”网站上发表的署名文章写道：“中国已经成为拉美急需的新基础设施项目的主要承建者，并将这些投资纳入共建‘一带一路’框架中。‘一带一路’是关于联动、合作和繁荣的全球愿景，引起拉美国家领导人的强烈共鸣。”

“回望过去10年，美洲开发银行一直努力推动拉中合作取得更多成果。”莫雷诺表示，该行与中国人民银行的联合融资项目额度约20亿美元，很大一部分已被使用。“此外，我们还在建立一支私募股权基金。这些都是能帮助拉美和中国进一步实现互联互通的有效方式。许多由美洲开发银行资助的项目，采购订单也由中国企业获得。”

莫雷诺对当前中国企业投资拉美的热情深有感触。他告诉记者，美洲开发银行与中国贸促会合作举办活动时，都会有众多中国企业参会，其中很多都是中型公司。在他看来，当前中国经济正在转型升级，这将为拉美地区带来许多新机遇。

“中国对拉美来说是一个非常重要的国家，拉美国家和中国需要增进彼此了解。”莫雷诺说，从长远发展看，拉美国家和中国应加强交流，积极借鉴对方的优势经验。技术应用、基础设施建设、绿色增长等，都是莫雷诺眼中值得学习的中国优势。

“每次去中国，都能发现新变化，中国的发展速度是任何国家都难以企及的。”莫雷诺表示，“中国善于用长远眼光看待自身和世界发展。我经常对拉美国家的同事说，我们需要像中国那样对未来有清晰的规划。”

（本报华盛顿电）

《 人民日报 》（ 2019年08月25日 03 版）

(责编：白宇、岳弘彬)