中国坚定反制的立场决不动摇（钟声）

当地时间8月23日，美方声称将提高对约5500亿美元中国输美商品加征关税的税率。这是以非理性的霸蛮亢奋，为当下已经荆棘载途的中美经贸往来之路再添新堵。世人皆叹，美国一些人竟然继续违背中美两国元首共识，违背相互尊重和平等互利原则，毫不戒惧作为世界最大经济体的行为失范，将对国际秩序、世界经济带来破坏性后果。

美国一些人现在试图以冲向危途的一意孤行，动摇中方捍卫国家核心利益和人民根本利益的意志。何等不自量力！要清楚，因一时短视而犯下不可挽回的历史性错误，必将意味着美国不可承受之重。

针对美方单方面挑起并不断升级的对华经贸摩擦，中方作出理性、克制的反制决定，这是被迫采取的行动，跟美方挑衅的性质完全不同。明眼人都可以看出，美国一些人以此为借口再度升级关税大棒政策，完全就是一种诡诈而拙劣的表演。美国一些人想凭借诈术立足于世界经济舞台，占尽一切利益，让别国听命于他们的指挥棒。殊不知，这样的霸权故事，除了在其自己仿写“天方夜谭”时可以荒唐地幻想一下，根本不可能成为21世纪的现实。

经济运行自有其规律，违背规律者只能处处碰壁。可悲的是，美国一些人似乎完全不知客观规律为何物，以为恣意妄为给别国找茬儿就能解决美国自身的问题。但事实一再证明此路不通，在贸易争端中苦苦挣扎的美国农民和美国企业界人士面临的困境，就是活生生的例证。美国一些人如果执念不肯正视其战略误判、行为失范带来的损失，他们就只能自陷于万人所指的境地，只能无缘于任何他们曾夸下海口的可能的赢。

中国有信心走好自己的路、办好自己的事，坚定反制美方任何挑衅的立场决不动摇。美国一些人显然对此看得越来越清楚，目睹对中国极限施压的种种手段毫不奏效，他们还是不甘心。他们追求独大的执意总是作祟，极尽所能企图阻止中国发展的步伐。但他们视野所不及的是，各国早已休戚相关、命运相连，他们对中国的任何挑衅无不是在挑战美国的承受极限，破坏世界经济健康有序发展。国际货币基金组织首席经济学家吉塔·戈皮纳特8月23日接受媒体采访时的表态，就代表了国际社会对当前世界经济的普遍担忧——“经济发展面临很多下行风险，其中之一是来自于贸易方面的不确定性。”她一直担心美国的关税大棒会削弱企业信心和投资、扰乱全球供应链。

人类从闭塞走向开放、从隔绝走向融合是不可阻挡的时代潮流。天之正道就是应势而行，逆势而为的终点是自衰自弃。不懂得开放就不可能拥抱发展机遇，不会合作就不可能互利共赢，美国一些人的失范行为，恰恰证明了这个道理。

《 人民日报 》（ 2019年08月25日 03 版）

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