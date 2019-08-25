8月24日，美方宣布将提高对约5500亿美元中国输美商品加征关税的税率，并声称“要求美国企业离开中国”。该举动引发市场动荡以及美国社会各界的强烈不满。

“这是一个重大的错误”

美国商界对美方这一表态提出尖锐批评，他们警告，经贸摩擦升级将损害美国企业和更广泛的经济，同时，声称要求美国企业离开中国，对美国跨国公司构成了新的威胁。

当天，道琼斯指数跌幅超过600点。美国消费者技术协会主席兼首席执行官加里·夏皮罗感叹：“真的受够了！今天道琼斯工业平均指数下跌623点，证明市场因担心经济衰退而步履蹒跚。经贸摩擦升级只会给美国带来更多痛苦，加征的关税是对美国人征收的税，让我们走上了错误的经济道路，损害了我们的全球地位，这是一个重大的错误。这种误入歧途的贸易政策带来的财政负担，还需要美国家庭、企业和社会承担多久？”

美国商会常务副会长、国际事务负责人薄迈伦发表声明称，美中过去40年的经贸关系在很大程度上是富有成效的、建设性的和互利的。美国企业一直是中国经济发展的参与者，中国的发展造福两国人民，不希望看到美中关系进一步恶化。全美零售联合会负责政府关系的高级副主席戴维·弗伦奇称，“政府加征关税的决定显然并没有发挥作用，解决问题的办法不能是让美国企业和消费者承担更高的税负。这到哪里才是个尽头？”全美零售业领导者协会发表声明称，美方不断提高的关税已经扰乱了美国市场，不确定性将从华尔街蔓延到普通民众，受害的将是美国消费者，而不是中国，呼吁“在损害不可逆转之前结束这场经贸摩擦。”全美服装鞋业协会会长里克·黑尔芬拜因称，“提高加征关税税率对美国消费者、企业和经济来说将是一场灾难。”

“随着破产和拖欠贷款的情况增加，人们感到越来越失望”

美国金色星球服装公司负责人杰夫·菲舍尔对本报记者表示，美方宣称，已经征收的关税是由中国支付的，这绝对是谎言。关税鼓励进口商在美国生产，从而为美国创造就业，这也是谎言。关税不仅会以更高的价格对美国消费者造成负面影响，还可能对工人就业带来毁灭性的打击。时尚珠宝首饰贸易协会执行主任布莱特·克利夫兰告诉本报记者，关税是一种由美国消费者支付的税。几十年来，我们一直致力于发展与中国工厂的关系，更换这些工厂并不容易。时尚珠宝行业难以消化因关税增加带来的成本，9月份装运的货物是在此前4—6个月购买的，现在却要缴纳更高的关税，或者被迫取消采购订单，这将给进口商造成损失，最后还是会把负担转嫁给消费者。

美国农业行业组织“农民争取自由贸易”发表声明称：“对于美国农民来说，经贸摩擦的痛苦每周都在加剧。大部分农业地区感到前景十分黯淡，愤怒正在蔓延。随着破产和拖欠贷款的情况增加，人们感到越来越失望。”

“损害美国国内和全球经济增长”

近期，“美国可能会因为保护主义政策和经贸摩擦而陷入经济衰退”的观点频繁见诸美国各大媒体。不少经济学家表示，对中国输美商品提高加征关税税率，可能会提高消费者从手机、视频游戏机到服装和鞋类等各种商品的购买价格。与此同时，有迹象显示美国经济增长正在放缓，包括企业利润下降和创造就业岗位减少。凯投宏观首席美国经济学家保罗·阿什沃思认为，对约5500亿美元的中国进口商品额外征收关税，相当于向美国消费者征收约270亿美元的关税，更大的威胁在于，对经贸摩擦何时以及是否能结束的担忧，造成了巨大恐慌。

摩根大通的一份最新报告认为，美国自去年以来对中国部分输美商品加征关税的举动将令美国家庭每年平均多负担600美元的额外成本。如果继续加征关税，美国家庭每年额外的平均负担将增加到1000美元左右。美国有线电视新闻网对此评论称，“对包括视频游戏机、电视和服装在内的一系列消费品提高加征关税税率，美方是在玩火。”对占美国经济和劳动力一半的美国小企业来说，经贸摩擦无疑是更大的风险。

“美国进口商和消费者正承受着关税的负担。”国际货币基金组织首席经济学家吉塔·戈皮纳特日前表示，“提高关税不太可能解决美国总体贸易失衡问题，相反，却可能会削弱企业信心和投资，扰乱全球供应链，同时增加生产商和消费者的成本，继而损害美国国内和全球经济增长。”

（本报华盛顿8月24日电）

《 人民日报 》（ 2019年08月25日 03 版）

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