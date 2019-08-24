中国人权研究会发表文章揭露美国枪支暴力严重践踏人权

新华社北京8月24日电 中国人权研究会24日发表《美国痼疾难除的枪支暴力严重践踏人权》一文，揭露美国在枪支暴力方面长期存在的严重人权问题，指出美国在人权议题上的双重标准和虚伪实质。

文章说，近日美国连续发生多起严重枪击案，再次凸显美国枪支泛滥的严重后果，折射出美国政治和社会制度的深刻危机，反映了“美式人权”的根本缺陷。

文章说，美国枪支泛滥、枪支暴力严重。美国是全世界私人拥有枪支最多的国家，目前私人拥枪数量已超过美国人口数。枪支泛滥必然带来枪支暴力，2018年，美国共发生涉枪案件57103件，导致14717人死亡、28172人受伤，其中未成年人死伤3502人。频繁发生的恶性枪击事件已成为美国标志性特征。

文章指出，美国的枪击案件造成大量人员伤亡，恶性枪杀案件更是形成对公众安全的重大威胁。枪支暴力严重践踏人权，特别是直接侵犯了美国民众的生命权。

文章认为，美国枪支暴力痼疾难除，同美国特殊的社会政治制度有直接关联。美国僵硬的宪法规定使得全面禁枪无法实现；美国政党政治的弊端使控枪努力停滞不前；利益集团是美国控枪的最大阻力；枪支泛滥同美国警察过度使用枪支现象有相当关系。

文章指出，美国枪支泛滥和枪支暴力产生严重后果，除了造成大量人员伤亡外，还催生更多的暴力和犯罪，使美国社会安全感大大降低：

——枪支泛滥导致美国谋杀案大量发生。2005年至2012年，美国故意谋杀案中大约有60%都是通过使用枪支来实施的。

——枪支泛滥导致校园枪击案不断发生。由于校园枪击案频繁发生，美国出现了教师持枪上课、学生跨枪上学的奇特景观。美国有的州甚至颁布法律，规定教师必须配枪。

——枪支暴力严重破坏美国民众的安全感。根据《美国公共卫生杂志》2017年一项调查报告，有900万美国民众每月至少一次携带装弹手枪外出，其中的300万人甚至每天外出都携枪。

文章强调，在控枪问题上，我们看不到“两党极化”背景下美国民主的成效，因为两党都无所作为，回应不了美国社会现实提出的诉求。每时每刻，美国社会都面临发生枪支暴力案件的危险，都在敲响践踏人权的警钟。

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(责编：李枫、袁勃)