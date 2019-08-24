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新闻联播13分钟8连发 中方强硬回应促美立即停止错误做法

2019年08月24日22:33  来源：澎湃新闻
 

“中方强烈敦促美方不要误判形势，不要低估中国人民的决心，立即停止错误做法，否则一切后果由美方承担。”

8月24日晚，新闻联播以13分钟的时长播报了8条中美相关新闻。其中，最为关注的是商务部对美方宣布将提高对约5500亿美元中国输美商品加征关税的税率的最新强硬表态——

中方对此坚决反对。这种单边、霸凌的贸易保护主义和极限施压行径，违背中美两国元首共识，违背相互尊重、平等互利的原则，严重破坏多边贸易体制和正常国际贸易秩序，必将自食其果。

对于美方的这一行径，明天（25日）出版的人民日报将发表钟声文章，题目是《中国坚定反制的立场决不动摇》。

文章说，世人皆叹，美国一些人竟然继续违背中美两国元首共识，违背相互尊重和平等互利原则，毫不戒惧作为世界最大经济体的行为失范，将对国际秩序、世界经济带来破坏性后果。

文章指出，针对美方单方面挑起并不断升级的对华经贸摩擦，中方作出理性、克制的反制决定，这是被迫采取的行动，跟美方挑衅的性质完全不同。中国有信心走好自己的路、办好自己的事，坚定反制美方任何挑衅的立场决不动摇。

新华社今天（24日）播发评论《经济有韧劲是中国坚决反制的最大底气》。文章指出，面对中方最新贸易反制措施，美方宣称将提高对约5500亿美元中国输美商品加征关税的税率。这种赤裸裸的贸易保护主义和极限施压行径，违背中美两国元首共识，更加暴露出美式贸易霸凌的真面目，中方对此坚决反对。一年多的中美经贸摩擦让我们更加坚信，中国经济的强大韧劲和巨大潜力，是我们坚决反制的最大底气，也是我们无惧风雨奋勇向前的信心所在。走过70年辉煌岁月，时间早已证明，中国经济长期向好的发展态势不会改变，中国必将坚定不移办好自己的事情，没有任何力量可以阻挡中国发展的前进脚步。

经国务院批准，国务院关税税则委员会23日晚连发两个公告，决定对原产于美国的5078个税目、约750亿美元商品加征10%、5%不等关税，分两批自2019年9月1日12时01分、12月15日12时01分起实施（查看详情）。此外，自2019年12月15日12时01分起，对原产于美国的汽车及零部件恢复加征25%、5%关税（查看详情）。

总台国际锐评发文《以理性反制坚决回击非理性施压》指出，这是中方为应对美国单边主义和贸易保护主义，不得不采取的必要反制举措。消息发出后仅两小时，白宫贸易顾问纳瓦罗即表态，称中方反制关税规模“不是股市应当担心的”。然而美国三大股指均应声下挫，恰恰说明市场对中美经贸摩擦升级的担忧。情急之下，美方有人扬言要升级关税报复，最高税率达到30%。这种非理性的表态，显示出其对中方坚决反制的措手不及，企图通过继续耍横对中方极限施压。

美方一些人为一己之私，动辄挥舞关税大棒，任性实施贸易霸凌，却不许贸易伙伴按照国际规则合理合法地维护自身利益，活生生的“我可以施压你，但你不能反制我”，这样的逻辑实在荒唐、极其霸道！

事实上，专家认为我方此次发布的反制措施内外兼顾，考虑周全，是用理性克制实施的精准反制（查看详情）。比如，反制措施延续了以往精准打击的策略，充分考虑了反制效果。另外，我国此次公布的反制措施还充分考虑到加征关税后的可替代性问题。与此同时，反制措施没有将药品医疗器械等产品纳入此次加征关税清单。降低了对我国人民生活和企业的影响，体现了反制措施精准有力又考虑周全。

专家认为，由于美方此次拟对华加征关税的中国商品，可替代选择少，这意味着广大美国生产者、消费者将为新增关税买单。

正如发言人所说，中国有信心走好自己的路、办好自己的事，坚定反制美方任何挑衅的立场决不动摇。是的，越是到关键时刻，有信心和底气，凭实力和潜力，任何困难都不足惧。澎湃新闻注意到，今天的光明日报在头版刊发6000字重磅长文《中国骨气、中国底气、中国志气——应对中美经贸摩擦定力之本、信念之源》。文章强调：只有重温中国发展背后的骨气、底气与志气，才能明白什么叫做“中国经济是一片大海，而不是一个小池塘”；只要坚定中华民族固有的骨气、底气与志气，正视困难、沉着应对、精准施策，就一定能在这场意志较量中保持战略定力，赢得正义与公理的最终胜利。

文章说：又一轮嘈嘈切切的“变脸大戏”，又一番气势汹汹的杂乱鼓点。面对将经贸摩擦不断升级的极限施压，中国的回答，依旧坚定有力——

中美经贸磋商，中国的原则与立场始终如一，努力和诚心始终如一，对平等和尊重的要求始终如一；任何极限施压，“压”出的不是惊惶与屈服，而是百折不挠的骨气、无可畏惧的底气、尽锐出击的志气。

一年多来备受世界瞩目的中美经贸摩擦，只是中华民族伟大复兴进程中又一道必过之坎。中国人民在挑战中共担风雨、同心协力，在斗争中擦亮眼睛、振作信心，把国家发展的前景看得更为真切，将自强自立的脊梁挺得更加笔直。

这是一场超越当下、关乎未来的斗争。大国相处之道、全球治理之道，在中美两个大国打打谈谈、谈谈打打中愈发明晰。美方一些人无事生非、极限施压，让包括美国盟友在内的国际社会逐渐看清：中国的从容坚定、理性反制，不仅是维护国家根本利益的需要，更事关捍卫公平公正的国际经贸规则和全球治理秩序。

文章最后说，尔曹身与名俱灭，不废江河万古流。中国人民对美好生活的向往，谁都无法阻挡。主张“和合共生”“协和万邦”的中国，将始终体现人类命运共同体担当，同国际社会一道，革故鼎新、与时俱进，将郑重承诺转化为具体行动，携手建设更加美好的人类未来。

(责编：李枫、岳弘彬)
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