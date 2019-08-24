英国人口增长率降至15年来最低水平

新华社伦敦8月23日电（记者梁希之 王沁芳）英国国家统计局23日公布的一份最新报告显示，英国人口数量在2018年年中达到6640万，2017至2018年人口增长率仅为0.6%，是2004年以来增长率最低的一年，其中外来移民是人口增长的主要来源。

英国国家统计局人口老龄化研究中心研究员萨拉·科茨说，英国人口结构正在发生变化，人们寿命延长，孩子的数量减少，这意味着年龄结构呈现老龄化趋势。这份最新报告指出，预计到2050年，英国四分之一人口将为65岁及以上。

据估算，预计到2029年中期，英国人口将超过7010万，到2041年中期，英国人口达到7290万。相比之下，英国人口在1951年还不到5030万。

英国国家统计局还说，20世纪绝大多数时间内，自然增长是英国人口增长的主要原因，人口迁移则是次要原因。到20世纪90年代这一情况发生变化，从1998年开始，净移民影响力逐渐增加，成为英国人口增长的主要来源。

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