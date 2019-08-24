“12+12九州之旅”摄影展在日本福冈举行

新华社东京8月24日电（记者姜俏梅）“鸣凤堂国际青年影像节”系列活动之一、“12+12九州之旅”摄影展20日至25日在日本福冈市美术馆面向普通观众开放。23日，来自中国的摄影展主创者与日本相关业者在展馆举行了以中日影像文化交流及旅游产业探索为话题的论坛。

中国驻福冈总领事馆副总领事康晓雷及50余名相关人士参加了此次活动。康晓雷表示，中日关系现在已经进入全面改善和发展的时期，中日两国领导人也达成了构建契合新时代要求的中日关系共识。中日民间文化交流是中日友好的基础，举办这样的摄影展和影像节可以促进两国人民之间的理解和沟通，希望摄影家们拍出更好的作品为中日友好做出更多贡献。

北京电影学院视听传媒学院院长、摄影家宿志刚说，本次摄影展展出的作品主要是围绕日本九州来创作的，作品用中国年轻人的视角来观察日本人的生活，创作者们也希望通过本次摄影展，能向日本观众展现中国摄影家的视角、创作热情，并用影像语言向中国观众展现今天的日本文化、新的九州形象及日本风土人情，互相借鉴，互相学习。

原日本九州经济产业局局长岸本吉生指出，来自中国的摄影家们拥有与日本人不同的视点，他们创作的作品为日本观众展现了与固有印象不同的九州魅力，“令我们感到新鲜、惊喜和感动”。

据主办方介绍，“12+12九州之旅”是在2016年4月日本熊本大地震后，由宿志刚带领该院师生12人环游九州各地12天，以拍摄照片和影像的方式创作的一部摄影摄像作品集。本次参展作品共计69件，意在用影像视听语言来记录定格所见所得，并以此方式来支援日本熊本震后重建。

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