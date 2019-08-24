巴西总统：将强力控制亚马孙雨林火灾

新华社巴西利亚8月23日电（记者周星竹）巴西总统博索纳罗23日表示，巴西政府将采取措施，强力控制亚马孙雨林火灾，对破坏环境的犯罪行为“零容忍”。

博索纳罗在当天的电视讲话中说，亚马孙雨林对于巴西的历史和领土以及巴西人的身份认同都有着重要意义。亚马孙雨林在生物多样性和自然资源课题上都是不可估量的财富。保护雨林是巴西的职责。他强调，巴西政府将向位于亚马孙雨林地区的所有州提供帮助，打击非法采伐等犯罪行为，并控制火势。

博索纳罗说，巴西目前是高温、干燥和强风的季节，所以亚马孙地区每年这个时候都会不幸起火，火情大小取决于当年雨水和气温情况。今年的起火数量其实没有超过近15年来的平均水平，但巴西政府不会袖手旁观。“人们在国内外传播不实谣言并不能解决问题。”

博索纳罗当天还签署政令，批准有需要的州动用军队应对火灾。军队将由国防部负责调动，并同公安和环保部门协调配合。

今年8月亚马孙雨林火情受到国际社会广泛关注。据巴西国家空间研究所数据，截至23日，今年巴西境内森林着火点达7.8万余处，同比增加84%，其中4.1万余处位于亚马孙雨林，为2011年以来同期最高纪录。

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