新华社基辅8月23日电 特写：乌克兰隆重庆祝国旗日

新华社记者陈俊锋

8月23日是乌克兰国旗日。这一天，乌克兰全国各地举行隆重的国旗升旗仪式。

当天上午，在首都基辅，乌总统泽连斯基同各级官员们一起参加了在市中心索菲亚广场举行的隆重升旗仪式，他亲手将一面蓝黄双色的乌克兰国旗升起。乌国民近卫军仪仗队在广场上举行了威武雄壮的分列式表演。

基辅市街道上到处飘扬着的国旗，在初秋晴空下显得分外庄严。普通市民们对国旗表现出无比的热爱，他们自发地在汽车和房屋门窗上插挂国旗，甚至小商小贩也在摊位插上国旗。这一天许多乌克兰人在街上散步时，手中也会拿上一面小小的国旗。

在基辅市中心的赫里夏季克大街，许多人同新华社记者谈到了他们对国旗的理解。

70多岁的退休妇女斯维特兰娜·特卡丘克说：“乌克兰人今天庆祝国旗日，是因为这面国旗象征着国家独立和统一，飘扬的国旗每天都在提醒人们，许多乌克兰儿女为国家独立、为我们想要的生活付出了生命。”

27岁的IT工程师塔拉斯·博伊科说：“当我看到我们的国旗升起，特别是在国际体育赛场上，我们的运动员赢得一场场比赛后将国旗升起在海外时，我都会很激动。”

“国旗对我来说很重要，是我们国家独立、民族自由的象征，我们会随时捍卫她的尊严。”19岁大学生米罗斯拉夫·波萨琴科说。

“我们尊重和热爱自己的国旗，这是在表达对来之不易的国家独立的珍惜，我们为这片土地及其上空飘扬的国旗感到骄傲。”69岁的大学教师瓦西里·多夫吉说。

乌克兰国旗由蓝黄两种颜色组成，解读为蔚蓝的天空和丰收的麦田。1992年1月28日，乌最高拉达（议会）批准了蓝黄双色旗为乌克兰国旗，4年后在乌宪法中得到确认。2004年，乌时任总统库奇马颁令确定8月23日为乌克兰国旗日。

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