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研究：数十万新西兰人因极端天气和海平面上升受到威胁

2019年08月24日15:56  来源：新华网
 

　　新华社惠灵顿8月24日电（记者卢怀谦 郭磊）新西兰国家水事和大气研究所近日发布的两份报告显示，由于极端天气和海平面上升，使数十万新西兰居民受到河水泛滥和极端沿海洪灾的威胁。

　　第一份报告显示，极端天气导致的河水泛滥对近70万新西兰居民和4万栋住房造成威胁。此外，还有1.9万千米公路、1574千米铁路和20座飞机场面临威胁。由于气候变化，预计未来将发生更多极端天气事件。

　　另一份报告指出，目前约有7.2万名新西兰居民和5万栋住房正受到极端沿海洪灾的威胁。随着海平面的上升，新西兰居民遭遇沿海洪水的风险也会显著增加。其中，风险最高的地区包括首都惠灵顿和克赖斯特彻奇市等。

　　该报告预测，依照当前发展趋势，在2040年前，海平面会上升20厘米到30厘米；到本世纪末，海平面会上升50厘米到1.1米，这可能使受沿海洪水威胁的人数再增加11.6万。

　　研究人员建议，各地政府首先要应对高风险地区海平面上升的问题，同时进行区域100年风险评估。

(责编：燕勐、杨牧)
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