我军新型加改装救护直升机多次成功转运老挝车祸受伤同胞

新华社万象8月24日电（陈晓霞 曾理）我军“直—8G”新型加改装救护直升机在参加中国—老挝“和平列车—2019”人道主义医学救援联合演训活动后，与“和平列车”医疗队密切配合，圆满完成在老挝遭遇车祸受伤同胞的转运后送，标志着我军救护直升机正式投入实战运用，可完成跨国境、远距离伤员转运后送。

本月19日，老挝北部古城琅勃拉邦外约40公里处，载有40多名中国游客的旅游大巴发生严重事故，致13人遇难、31人受伤，另有老挝司机和导游受轻伤。

刚刚结束联合演训活动的“和平列车”医疗队接到命令后，于20日凌晨派出两批各10人，紧急前往事故地点执行伤员救治任务。直升机组连夜就绪，克服恶劣气象条件的影响，将“和平列车”医疗队10人医疗专家组运送至琅勃拉邦。20日当天，直升机组往返万象和琅勃拉邦2次，将12名受伤同胞转运至万象老军103医院，圆满完成境外伤员转运。

经医疗队专家组判断，在这些伤员中，有人需要后送回国。刚回国归建5小时的直升机组接到命令后迅速反应，补充医疗物资，完善相关手续，迅即返航。老挝当地时间22日15时40分，3名伤员在“和平列车”医疗队医护人员的护送下，乘坐救护直升机，从万象瓦岱机场起飞回国，在国内某医院得到妥善安置后，再次乘坐该直升机至另一家医院进行后续治疗。至此，直升机组和医疗队员完成3名伤员国内2次转运后送。

据驾驶该直升机的机长何生金介绍，这次连续作业转运受伤同胞，是该救护直升机首次投入实战转运伤员，考验了直升机组快速反应能力，检验了机内医疗系统的功效，创造了我军直升机首次境外空地合作快速转运的飞行模式，为将来的跨国救援合作提供了宝贵的经验。

“和平列车”活动现地负责人、中央军委后勤保障部卫生局宋雨大校指出，此次参演救护直升机临时转换任务，参与事故救援，表现非常出色，机组和医疗队员密切配合，展现了我军救护直升机转运后送伤员的高灵活性、高机动性、强实效性。

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