人民网>>国际

我军新型加改装救护直升机多次成功转运老挝车祸受伤同胞

2019年08月24日12:58  来源：新华网
 

　　新华社万象8月24日电（陈晓霞 曾理）我军“直—8G”新型加改装救护直升机在参加中国—老挝“和平列车—2019”人道主义医学救援联合演训活动后，与“和平列车”医疗队密切配合，圆满完成在老挝遭遇车祸受伤同胞的转运后送，标志着我军救护直升机正式投入实战运用，可完成跨国境、远距离伤员转运后送。

　　本月19日，老挝北部古城琅勃拉邦外约40公里处，载有40多名中国游客的旅游大巴发生严重事故，致13人遇难、31人受伤，另有老挝司机和导游受轻伤。

　　刚刚结束联合演训活动的“和平列车”医疗队接到命令后，于20日凌晨派出两批各10人，紧急前往事故地点执行伤员救治任务。直升机组连夜就绪，克服恶劣气象条件的影响，将“和平列车”医疗队10人医疗专家组运送至琅勃拉邦。20日当天，直升机组往返万象和琅勃拉邦2次，将12名受伤同胞转运至万象老军103医院，圆满完成境外伤员转运。

　　经医疗队专家组判断，在这些伤员中，有人需要后送回国。刚回国归建5小时的直升机组接到命令后迅速反应，补充医疗物资，完善相关手续，迅即返航。老挝当地时间22日15时40分，3名伤员在“和平列车”医疗队医护人员的护送下，乘坐救护直升机，从万象瓦岱机场起飞回国，在国内某医院得到妥善安置后，再次乘坐该直升机至另一家医院进行后续治疗。至此，直升机组和医疗队员完成3名伤员国内2次转运后送。

　　据驾驶该直升机的机长何生金介绍，这次连续作业转运受伤同胞，是该救护直升机首次投入实战转运伤员，考验了直升机组快速反应能力，检验了机内医疗系统的功效，创造了我军直升机首次境外空地合作快速转运的飞行模式，为将来的跨国救援合作提供了宝贵的经验。

　　“和平列车”活动现地负责人、中央军委后勤保障部卫生局宋雨大校指出，此次参演救护直升机临时转换任务，参与事故救援，表现非常出色，机组和医疗队员密切配合，展现了我军救护直升机转运后送伤员的高灵活性、高机动性、强实效性。

(责编：燕勐、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云领导留言板客户端下载
 

深度阅读

【大使说】马振岗：要永远战斗在外交战线        在外交部工作40余年，马振岗将自己的青春和心血全部奉献给新中国外交事业。从一名随员到美大司司长再到驻英大使，马振岗见证了中国日益走近世界舞台中央，一步步成就辉煌。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说

华春莹接棒陆慷 任外交部新闻司司长        端庄大气、沉着机灵、幽默犀利、亲和与霸气并存……这些特点集合在一位女外交官身上，她就是新中国五位外交部女发言人之一，接棒外交部新闻司司长的华春莹。【详细】

国际|独家稿库|环球人物
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved