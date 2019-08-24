美行业协会警告美中贸易争端升级损害美企业和消费者

新华社华盛顿8月23日电（记者许缘 高攀）美国商会和零售、汽车、石油、农业等主要行业协会23日纷纷发表声明，警告美中贸易争端升级将对美国相关行业、企业和消费者造成不利影响，呼吁美中双方尽快回到谈判桌、达成协议结束贸易争端。

美国商会执行副会长迈伦·布里连特在声明中说，美中贸易争端升级给美国经济带来巨大压力，不希望看到美中关系进一步恶化。布里连特呼吁双方政府回到谈判桌前并达成协议。

美中贸易全国委员会发表声明说，美国相关行业、企业和消费者都将受到贸易和投资紧张局势加剧的伤害；在造成更多损害之前，应停止关税升级并大力推进符合美中两国共同利益的贸易协议。

美国全国零售商联合会高级副会长戴维·弗伦奇在声明中说，在当前贸易争端不断升级的环境下，企业不可能规划未来，“美国政府的做法显然不会奏效，美国企业和消费者不应承受更多关税”。

美国石油业协会发表声明说，美国天然气和石油等能源领域已明显感受到贸易战带来的负面影响；不断升级的美中贸易争端损害了美国能源行业和消费者，其后果将由美国企业和家庭承担。该协会敦促美国政府尽快与中国达成贸易协议，并取消所有加征关税。

美国全球汽车制造商协会首席执行官约翰·博泽拉表示，针锋相对的关税措施正伤害美国汽车行业和相关就业。美国汽车制造商联盟也表示，汽车业繁荣需要稳健和具有竞争力的贸易环境，加征关税将伤害美国消费者和整个汽车行业。

美国大豆协会当天发表声明说，近几个月来美国大豆对华销售已几乎停顿，美国豆农手头积压着上一季和新一季的大豆，关税措施持续升级将令美国豆农处境日益恶化。该协会呼吁美中双方停止加征关税并找到贸易争端的解决方案。

代表上百家行业协会的支持自由贸易美国人联盟发表声明说，“对美国农民来说，贸易战带来的痛苦每周都在加剧”，随着农场破产率和违约率上升，农产品价格下滑，农民对于经贸协议缺乏进展的挫败感日益上升。此外，随着美国对华农产品出口面临更高反制关税，美国农民在国际市场份额的竞争中越来越处于不利地位。

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