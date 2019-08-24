中国人民解放军军乐团参加俄国际军乐节

新华社莫斯科8月23日电（记者李奥）俄罗斯“救世主塔楼”国际军乐节23日晚在莫斯科红场开幕。中国人民解放军军乐团参加此次军乐节演出。
中国人民解放军军乐团综合办干事、中方代表团联络负责人孙卫东对记者说，当晚中国人民解放军军乐团继2015年后再次于这一军乐节上亮相。军乐节期间，解放军军乐团将有12场演出。此次中方共有44人参加表演，将为俄罗斯观众带来全新的节目与精湛的表演。
孙卫东说，军乐团队员已经在国内进行了1个月的紧张排练，到达莫斯科没有倒时差，次日就到红场进行彩排，队员们表示有决心圆满完成此次军乐交流任务，并通过演出为增进中俄两国两军的友谊作出贡献。
克里姆林宫网站23日发表声明说，俄总统普京当晚就“救世主塔楼”国际军乐节开幕致贺信。他说，这一军乐节已成为国际人文合作领域中必不可少的活动之一，每年都吸引多国参与。
据悉，“救世主塔楼”国际军乐节自2007年开始举办，此次军乐节将持续至9月1日。除中国人民解放军军乐团以外，俄罗斯今年还邀请了阿塞拜疆、白俄罗斯、朝鲜、意大利和日本等国的乐团参加。
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