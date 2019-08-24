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中国工具篮里都是反制美方的实锤，货真价实背后还有三大信号

澎湃新闻记者 方晓

2019年08月24日10:06  来源：澎湃新闻
 

　　8月23日晚，中方正式宣布反制措施——意料之中！全球瞩目！

　　经国务院批准，国务院关税税则委员会23日晚连发两个公告，决定对原产于美国的5078个税目、约750亿美元商品加征10%、5%不等关税，分两批自2019年9月1日12时01分、12月15日12时01分起实施。此外，自2019年12月15日12时01分起，对原产于美国的汽车及零部件恢复加征25%、5%关税。

　　第一时间，专家对反制举措进行了评析：坚决反制，精准有力。中国社科院世界经济与政治研究所研究员高凌云介绍说，我国出台对美关税反制举措体现出三个“充分考虑到”，即充分考虑到反制的效果、充分考虑到加征关税后的可替代性问题、充分考虑到对于人民生活和产业升级的影响。

　　“可以说，我国的反制举措既有力度，又有温度。”高凌云说，这既是应对美方单边主义、贸易保护主义的被迫之举，也是维护国家利益，保护企业和人民利益的有力之举。

　　23日深夜至24日凌晨，中央主要媒体陆续发出评论文章。有力，理性，克制，精准，周全，是这些评论里的关键词。

　　新华时评发文《坚决反制贸易霸凌 捍卫中方合法权益》，文章说到，继今年5月之后，美方日前正式宣布将分两批对约3000亿美元自华进口商品加征10%关税，这一行径违反了世界贸易组织规则，更背离了两国元首阿根廷会晤共识和大阪会晤共识，严重侵犯我国合法权益。中方此番采取反制措施，是应对美方单边主义、贸易保护主义的被迫之举，更是坚决捍卫国家和人民利益的有力反击。

　　文章进一步分析称，此次中方反制精准有力。细看中方税目清单，9月1日实施的清单内容主要包括大豆以及首次纳入的原油等产品，12月15日实施的清单内容包括玉米、棉花、水产品、汽车及零部件等产品，精准选取彰显中方坚定立场。另外，此次中方反制统筹内外、考量周全。为尽可能减少对我国国内生产、人民生活需要的影响，中方对关系人民健康、需要进口的药品和医疗器材仍不加征关税，并积极扩大对外开放，通过自主降低关税，增加自其他国家产品进口，力争把措施对我国国内生产生活的影响降到最低。同时，相关排除工作也同步推进，帮助企业增强发展信心。

　　总台国际锐评发出《用理性克制实施精准反制》，文章说，中方进行反制，合理且正当，这也再次用实际行动表明：任何极限施压对中国都没用，中国反制说到做到。

　　对贸易战，中方多次表明态度：不愿打、不怕打、必要时不得不打。此次坚决反制，表明中方这一态度始终没有改变。对于中美经贸分歧，中方愿意采取合作的方式加以解决，但在重大原则问题上绝不让步，对关税施压坚决奉陪到底，美方不要对此再有任何误判！

　　环球时报发表社评《中国的工具篮里都是反制美方的实锤》，文章说，中国从不主动升级中美贸易战，但当美方增加对华极限施压的新砝码时，中国一定会回敬以必要的措施，让美方蒙受相应的损失。中国这一“规定动作”的发生十分准时，而且货真价实。

　　中国的工具篮子装的可不是一些口号，它们每一样都关系到美方的切实利益。那么，美国本土市场的反应如何？

　　在中方反制措施出台后仅两小时，白宫贸易顾问纳瓦罗即表态，称中方反制关税规模“不是股市应当担心的”。但事实上，美国三大股指开盘后均应声下跌，道指跌0.48%，纳指跌0.55%，标普500指数跌0.46%。石油股、汽车股集体下跌，埃克森美孚跌1%，雪佛龙1.1%；特斯拉跌1.16%，通用汽车跌1.36%，福特汽车跌2%，这恰恰说明市场对中美经贸摩擦升级的担忧。

　　贸易战没有赢家，这一道理随着时间的推进在中美民间体会更深刻。就在今年6月中旬，江苏省苏州市一家美国独资企业因6月1日加征关税措施生效，不得不为一批到岸货物多缴纳30万美元关税；而在美国明尼苏达州，当地农场主联合会主席加里·沃蒂什近日对媒体抱怨，美国政府动用关税的做法，对美农场主和农村地区造成了“毁灭性”影响。

　　事实上，美方将约3000亿美元商品中的部分推迟加税，已经说明其受到了前两轮加税措施的反噬，而且和前期2500亿美元清单产品相比，美方对即将加税的约3000亿美元中国进口商品依赖性更强，一旦实施更多将由美国生产者、消费者埋单，是典型的损人不利己。

　　从中方的坚决反制，到美国市场的应声下跌，综合过往，我们究竟应该如何看待这一轮的中方反制？

　　从2018年4月4日到今天，针对美方301措施的关税反制，国务院关税税则委员会一共发布了三轮共7条公告。23日发布的对750亿美元进口商品采取措施，就是开启了第三轮反制。

　　与以往历次相比，这次措施的出台，仍然透露出三大信号：

　　其一：斗争的坚决性更为明显

　　一是时间点上，美方正式公布新一轮加税措施刚刚一周（考虑到时差），中方的措施就出台了，可见中方早已准备了不止一种预案——美方不再折腾，我们也不必动用新措施；美方再出幺蛾子，我们也不会没对策。

　　二是加征关税的商品列出了清单一清单二，分别对应美方8月15日出台的AB清单，生效日期也是分别定在了9月1日和12月15日，时间则都是12时01分，再次体现出“决不打第一枪”、但是该打时也决不手软的态度。

　　三是此次有两个公告一同发布，除了列出新清单，还恢复了一度暂停的对原产于美国的汽车及零部件加征的关税。从现在起，到12月15日，还有一百来天时间，如果在这期间美方能够返回理性解决问题的正途，也许，美国的汽车及零部件生产者和出口商，还能少些损失。

　　其二，更为注重斗争的策略性

　　一是继续升级“打豆豆”。去年8月23日，税委会公布的对美国输华商品加征关税清单里，税则号12019010的大豆，在被加征25%关税之后，因为美国豆农的怨声载道、大豆市场行情的一再低迷、对中国加大采购呼声高涨等原因，成为众所周知的关税“网红”。然而，在税委会公布的新清单（清单一）里，你会再次发现这个熟悉的身影，这一次，是再加5%。所以，来自美国的“网红”商品“黄大豆”，自9月1日起（附件1的生效时间），将面临30%的关税（清单一中的税则号是12019000）。

　　二是能源产品首次列入清单。细看清单，还会发现原油赫然在列——税则号27090000，清单一的第四部分，也就是说，将自9月1日起加征5%关税。

　　能源商品加税，再加上汽车及零部件恢复征税，对于一向倚重能源出口、号称“车轮上的国家”的美国来说，打击力度还是有份量的。

　　三是打击面更广。与之前的清单相比，本轮列表中的商品价值约750亿美元，几乎涵盖了美国出口的各行各业。但是，这与美国列出的中国输美商品涵盖各种生活用品的效果是不一样的——受美国人工成本高启、产业链中低端环节缺失、价廉物美的中国商品可替代选择少等原因影响，加征中国进口日用品关税，美国的消费者将成为买单者；但是在中国，无论是电商平台刚刚发布的亮眼的半年财报（逼近去年全年的傲人成绩），还是不断兴起的“国货运动”，连外媒都发现，贸易战环境下，更多中国人转向了国产商品，这甚至不排除成为更多国产品牌崛起的契机。

　　其三，趋利避害，实事求是

　　一，无论是清单一还是清单二，阶梯式税率都是个明显的特点。既要形成打击对方的效果，又要尽可能降低自己的损失。

　　二，加税商品虽然多，但是都有替代方案。无论是采购南美的大豆，还是加大从欧洲、日本的汽车及零部件进口，以及国内对猪饲料的配方改良，增加种植的大豆，一系列应对措施，早已有条不紊地展开。

　　由上不难看出，中方在应对美方的贸易战升级方面，已经有了越来越多的经验和越来越灵活务实的手段。概况起来，第三轮反制是一次有理有利有节的被迫反制。如果美方一些人感受到冒犯的话，那不过是不习惯“平等和相互尊重”而产生的副作用。

　　从去年到现在，无论是税委会的公告，还是中方相关部门的表态，用得比较多的一个词是“针对”。这个词，体现了一种因果关系——美方对中方采取什么样的行动，就会收获什么样的结果。

　　最后，我们还想说两点：

　　第一，即便是目前这种情况，接下来的走势仍然存在多种可能。

　　国社的消息稿里，也将这种前景讲得很清楚：中方采取加征关税措施，是应对美方单边主义、贸易保护主义的被迫之举。中方再次重申，对于中美两国，合作是唯一正确的选择，共赢才能通向更好的未来。希望中美双方以相互尊重、相互平等和言而有信、言行一致为前提，以双方都能接受的方式解决分歧，积极构建平衡、包容、共赢的中美经贸新秩序，共同维护并推动改革完善多边贸易体制，促进与世界上其他国家的互利共赢合作。

　　第二，一年多来，无惧外部环境变化，无论中国企业还是民众，面对中美经贸摩擦的心态越来越成熟，越来越淡定。面对不确定性，办好自己的事情就是最好的应对，于企业如此，于国家亦然。走过70年辉煌岁月的新中国，芳华正好，任何力量都阻挡不了前进的脚步。

(责编：燕勐、杨牧)
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