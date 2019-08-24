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日美不满韩国不续签情报共享协定 敦促韩方再考量

2019年08月24日08:31  来源：新华网
 

　　日本和美国方面就韩国拒绝续签《韩日军事情报保护协定》表达“忧虑”和“失望”，敦促韩方重新考虑这一决定。

　　日本防卫大臣岩屋毅23日告诉记者，韩方不续签，令他“失望”和“极为遗憾”。他说，就地区安全而言，日韩合作及日本、美国和韩国三方合作重要，“强烈呼吁韩方重新考虑，作出明智决定”。

　　日本首相安倍晋三当天启程前往法国参加七国集团峰会时指认韩方“继续损害两国之间互信”，要求韩方“信守承诺”。

　　安倍说，日方今后将“与美国紧密合作，确保地区和平稳定及日本的安全”。

　　韩方22日宣布不再续签《韩日军事情报保护协定》，将停止与日本互换军事情报。总统府青瓦台国家安保室第一次长金有根在记者会上说，日方以两国互信受损为由，把韩国排除出可获得贸易便利国家的“白色清单”，导致两国安全合作环境发生巨大变化，继续互换敏感军事情报不符合韩国国家利益。

　　美国国防部发表声明，声称对韩方决定“深感忧虑和失望”。韩联社以多名韩国政府和军方人员为消息源报道，韩国国防部长官郑景斗23日与美国国防部长马克·埃斯珀通电话，解释韩方不续签协定的原因。埃斯珀对韩方决定表达忧虑，同时强调美日韩保持安全合作和密切沟通的重要性。

　　报道说，韩军联合参谋本部议长朴汉基将向驻韩美军司令罗伯特·艾布拉姆斯表达韩方立场。

　　美国国务卿迈克·蓬佩奥22日在加拿大访问时告诉记者会，美方对韩方所作决定“失望”，他已经与韩国外交部长官康京和通话，希望韩日关系重回正轨。

　　韩日2016年11月签订《军事情报保护协定》，有效期一年，到期自动延长，除非一方不同意续签。一名不愿公开姓名的韩国军方人员告诉韩联社，“如果必要”，韩方会在今年11月协定失效前继续互换情报。

　　韩联社报道，日韩仍可以借助韩美日2014年签署的三方军事情报共享协定互换情报。只是，一名不愿公开姓名的日本前防务高级官员告诉日本媒体，经由美方互换情报影响时效。（惠晓霜）（新华社专特稿）

(责编：燕勐、杨牧)
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