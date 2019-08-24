欧日央行行长缺席全球央行年会 二人面临政策挑战

欧洲中央银行行长马里奥·德拉吉和日本银行行长黑田东彦将不出席本周在美国怀俄明州杰克逊霍尔开幕的全球央行年会。

为期3天的年会22日开幕，23日进入正式会议阶段。彭博社报道，德拉吉和黑田眼下都面临不小政策挑战。

不过，欧洲央行执行委员会委员伯努瓦·克雷、萨比娜·劳滕施莱格和菲利普·莱恩以及日本央行副行长若田部昌澄将出席年会。

由世界主要经济体央行行长和经济学家等出席的年会正式名称是“杰克逊霍尔经济政策论坛”，今年的主题是“货币政策挑战”。今年年会适逢全球金融市场动荡，业内人士对经济衰退的担忧增加。

美国联邦储备委员会主席杰罗姆·鲍威尔定于当地时间23日早晨作主旨演讲。即将离任的英格兰银行行长马克·卡尼同一天将作午餐会演讲。

美联储前主席珍妮特·耶伦和加拿大、澳大利亚、新西兰、挪威、丹麦、荷兰、南非、芬兰和阿根廷等国家和地区的央行行长出席年会。

彭博社注意到，圣路易斯联邦储备银行研究主管克里斯托弗·沃勒也将当场。美国总统唐纳德·特朗普有意让沃勒出任美联储理事。

另一个特朗普中意的美联储理事人选朱迪·谢尔顿是他参选总统时的团队成员，没有出席年会。沃勒和谢尔顿目前未获正式提名。

特朗普多次批评鲍威尔，认定美联储加息过高过快。（海洋）【新华社微特稿】

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