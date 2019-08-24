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伊朗展示国产机动防空系统 性能可媲美俄制S-300

2019年08月24日08:29  来源：新华网
 

　　伊朗总统哈桑·鲁哈尼22日揭晓一套伊朗产的机动防空系统。伊朗媒体报道，这套系统的性能可与俄罗斯产的S-300型防空导弹系统相媲美。

　　鲁哈尼当天在伊朗一年一度的“国防工业日”出席揭幕仪式，为名为“巴瓦尔-373”的远程地对空机动防空系统站台。

　　一同出席仪式的国防部长阿米尔·哈塔米告诉伊朗国家电视台：“这一远程防空导弹系统可在300多公里以外发现目标，在250公里处锁定目标，在200公里处摧毁目标。”

　　伊朗伊斯兰革命卫队今年6月用一枚地对空导弹击落一架美国无人驾驶侦察机。伊朗方面说，这架无人机侵入伊朗领空。美方称，涉事无人机被击落时位于霍尔木兹海峡上空的国际空域，而非伊朗领空。

　　美国政府去年5月退出伊朗核问题全面协议并分批恢复对伊朗制裁，总统唐纳德·特朗普指认核协议有“漏洞”，要求一并处置伊朗弹道导弹计划和“对地区的威胁”。

　　伊朗随后多次“秀肌肉”，包括举行军演、发射卫星、试射新型巡航导弹、公开位于地下的弹道导弹制造工厂。

　　海湾水域最近3个月发生多起油轮和商船遇袭、遭拦截或被扣事件。美国指责伊朗是黑手，伊朗否认，反指美国陷害。（王宏彬）【新华社微特稿】

(责编：燕勐、杨牧)
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