巴西总统承认亚马孙雨林大火难控 但反对外部干预

巴西亚马孙雨林大火持续多天。法国总统埃马纽埃尔·马克龙提议七国集团(G7)首脑会议讨论这场“国际危机”。

巴西总统雅伊尔·博索纳罗22日承认这个南美国家缺乏控制火势所需资源，但反对外部干预。

【法国欲介入】

巴西国家空间研究所22日发布数据，显示巴西境内今年以来森林着火点达75336处，比去年同期增加85%，逾半数着火点位于亚马孙雨林。

马克龙借助社交媒体“推特”对亚马孙雨林火灾数量创纪录表达关切，认为火灾摧毁成片森林不利于应对气候变化。“我们的房子在着火”，亚马孙雨林是“地球之肺”，“产生全球20%的氧气。它正在燃烧”。

“这是一场国际危机，”马克龙写道，“G7成员，让我们今后两天一起讨论这一紧急事项。”七国集团峰会定于本周末在法国西南部海滨城市比亚里茨举行。

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯在“推特”写道，他“深切关注”亚马孙雨林火灾。“全球正面临气候危机，我们承担不起（亚马孙雨林）这一氧气和生物多样性的主要来源受到更多伤害。”

七国集团不包括巴西。博索纳罗指责马克龙利用巴西国内问题谋取“个人政治利益”。这名巴西总统在社交媒体“脸书”直播中说，“那些国家向这里送钱，不是出于善心，而是要干涉我们（国家）的主权”。

亚马孙雨林占世界雨林面积的一半、全球森林面积的20%，生物多样性丰富。科学界把保护亚马孙雨林看作应对全球气候变化的重要举措之一。

【滥伐致火灾？】

博索纳罗22日首次承认，亚马孙雨林火灾可能由于农民非法砍伐、随后燃烧枝叶造成。

每年4月至10月是亚马孙雨林的旱季，火灾常发是自然现象。只是，按照亚马孙环境研究所的说法，今年没有出现持续严重干燥天气，火灾多因人为活动导致。

按照一些环境保护人士的说法，一些巴西农民砍伐雨林，燃烧树干、树枝、树叶，以清理出更多可以用于农牧业生产的土地。这些活动导致火灾蔓延到没有遭砍伐的林区。

路透社报道，农民可能得到博索纳罗“默认鼓励”。博索纳罗自今年1月就职以来多次说，巴西应该为商业利益开放亚马孙雨林，允许采矿、伐木和农业企业开发雨林自然资源。

多名巴西联邦检察官说，正在调查森林遭砍伐面积激增以及主要在北部帕拉州蔓延的亚马孙雨林火灾，以判断环保政策的执行和监管是否减弱。

检察官将调查一则发布在当地一份报纸的广告。这一广告鼓励农民参与“放火日”，在那一天大面积烧林开荒，向博索纳罗展示他们的劳动意愿。

【邻国共灭火】

巴西国会众议院议长罗德里戈·马亚在“推特”说，将设立一个“外部委员会”监控雨林火灾情况。他呼吁设立一个工作组，评估情况后“向政府提供解决方案”。

亚马孙雨林超过60%的面积位于巴西境内，其余部分位于哥伦比亚、秘鲁、玻利维亚等多个南美洲国家。

亚马孙雨林北部在哥伦比亚境内。哥伦比亚外交部22日在一份声明中说，政府已经采取措施，遏制大火向哥伦比亚境内蔓延，“愿意与我们的邻国为共同目标合作”。

多名玻利维亚官员22日说，正试图扑灭亚马孙雨林火灾并等待一架由波音-747型客机改造的超大型灭火飞机抵达。当地官员说，玻利维亚境内火灾连日来烧毁超过65万公顷的雨林，大致相当于美国东部特拉华州的面积。（席玥）（新华社专特稿）

(责编：燕勐、杨牧)