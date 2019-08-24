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巴勒斯坦接收部分以色列代收税款 缓解经济困境

2019年08月24日08:27  来源：新华网
 

　　巴勒斯坦民族权力机构22日说，已接收部分以色列代收税款，总额5.68亿美元（约合40.31亿元人民币）。

　　“我们与以色列方面几天前达成协议，以方同意移交我们在以色列购买燃油的20亿新谢克尔（5.68亿美元）税款。”巴勒斯坦民政部长侯赛因·谢赫说，这些税款将缓解巴方面临的经济困境。

　　谢赫同时说：“以色列仍扣押我们数十亿美元（税款）。”

　　多年来，以色列针对经由以色列进入巴勒斯坦市场的货物征收关税，随后将税款移交给巴勒斯坦当局。作为向巴方施压的手段，以方以往多次扣押这类税款。

　　以色列今年2月决定，从每月代收的1.9亿美元（13.48亿元人民币）税款中“扣下”1000万美元（7093.3万元人民币），以回应巴方补贴遭以方关押的巴勒斯坦人及其家属。

　　巴勒斯坦总统马哈茂德·阿巴斯先前拒绝接收以方并非全额移交的税款。

　　由于以方拒绝向巴方移交全部代征税款，加之美国政府削减对巴方的数亿美元援助，巴方政府近几个月一直面临财政危机，政府被迫将公务员、教师等人员的工资减半。（许苏培）【新华社微特稿】

(责编：燕勐、杨牧)
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