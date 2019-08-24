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叙利亚政府军收复叙西北部多个村镇

2019年08月24日08:23  来源：新华网
 

　　新华社大马士革8月23日电（记者汪健）叙利亚军方23日宣布收复反对派武装控制的叙西北部多个村镇。

　　叙军方23日发表声明说，政府军近日对哈马省北部、伊德利卜省南部多地发起密集打击，目前已在汉谢洪、莫雷克、拉塔米奈等村镇“清除了恐怖主义”。现在这一地区清理爆炸物的工作已经展开。

　　叙军方消息人士告诉新华社记者，政府军23日上午向土耳其观察点附近的莫雷克镇进军，一度距离土耳其观察点仅约500米。

　　另据总部位于英国伦敦的“叙利亚人权观察组织”消息，叙政府军夺回哈马省北部多地后，土耳其在这一区域设立的一个观察点被叙政府军包围。

　　伊德利卜省位于叙利亚西北部，与土耳其接壤，是叙反对派武装和极端组织在叙境内控制的最后一块主要地盘。去年9月，俄罗斯和土耳其领导人在俄罗斯索契达成协议，决定在伊德利卜省的叙政府军与反政府武装之间建立纵深为15公里至20公里的非军事区，并把“征服阵线”等极端组织赶出这一区域。土军目前在伊德利卜省设有12个观察点，名义是监督叙政府军和反对派是否执行停火协议。

(责编：燕勐、杨牧)
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