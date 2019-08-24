叙利亚政府军收复叙西北部多个村镇

新华社大马士革8月23日电（记者汪健）叙利亚军方23日宣布收复反对派武装控制的叙西北部多个村镇。
叙军方23日发表声明说，政府军近日对哈马省北部、伊德利卜省南部多地发起密集打击，目前已在汉谢洪、莫雷克、拉塔米奈等村镇“清除了恐怖主义”。现在这一地区清理爆炸物的工作已经展开。
叙军方消息人士告诉新华社记者，政府军23日上午向土耳其观察点附近的莫雷克镇进军，一度距离土耳其观察点仅约500米。
另据总部位于英国伦敦的“叙利亚人权观察组织”消息，叙政府军夺回哈马省北部多地后，土耳其在这一区域设立的一个观察点被叙政府军包围。
伊德利卜省位于叙利亚西北部，与土耳其接壤，是叙反对派武装和极端组织在叙境内控制的最后一块主要地盘。去年9月，俄罗斯和土耳其领导人在俄罗斯索契达成协议，决定在伊德利卜省的叙政府军与反政府武装之间建立纵深为15公里至20公里的非军事区，并把“征服阵线”等极端组织赶出这一区域。土军目前在伊德利卜省设有12个观察点，名义是监督叙政府军和反对派是否执行停火协议。
【大使说】马振岗：要永远战斗在外交战线 在外交部工作40余年，马振岗将自己的青春和心血全部奉献给新中国外交事业。从一名随员到美大司司长再到驻英大使，马振岗见证了中国日益走近世界舞台中央，一步步成就辉煌。【详细】
华春莹接棒陆慷 任外交部新闻司司长 端庄大气、沉着机灵、幽默犀利、亲和与霸气并存……这些特点集合在一位女外交官身上，她就是新中国五位外交部女发言人之一，接棒外交部新闻司司长的华春莹。【详细】