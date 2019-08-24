土总统说叙政府军在叙西北部的军事行动威胁土安全

新华社安卡拉8月23日电（记者施洋 郑思远）土耳其总统埃尔多安23日表示，叙利亚政府军在叙西北部伊德利卜省对反对派武装采取的军事行动破坏有关各方为解决冲突所作的努力，并威胁土耳其的国家安全。

埃尔多安当天与俄罗斯总统普京通电话讨论叙利亚局势。

根据土总统府声明，埃尔多安在通话中指责叙利亚政府军在伊德利卜省的军事行动违反停火协定，导致人道主义危机，破坏了有关各方为解决叙利亚冲突所作的努力，并“严重威胁”土耳其的国家安全。

土耳其国防部19日发表声明说，土军车队当天驶向伊德利卜省一个观察点时遭叙政府军空袭。3名平民在空袭中死亡，另有12名平民受伤。叙方则指责土军车队越境向伊德利卜省的极端组织运送武器、弹药等。

伊德利卜省与土耳其接壤，是叙反对派武装和极端组织在叙境内控制的最后一块主要地盘。2017年9月，俄罗斯、土耳其和伊朗三方在叙利亚问题阿斯塔纳会谈中同意在叙利亚设立伊德利卜等4个冲突降级区。

今年4月底以来，叙政府军和反对派武装在伊德利卜省冲突升级。本月1日，政府军方面宣布自当晚起在伊德利卜省实施有条件停火。5日，叙政府军以反对派武装拒绝遵守停火协议为由，重新启动军事行动。

土耳其军队以监督停火名义在伊德利卜省设有十几个观察点。

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