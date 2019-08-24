印尼东爪哇省一渡轮失火致4人死亡54人失踪

新华社雅加达8月23日电（郑世波）印度尼西亚抗灾署23日证实，一艘载有277人的渡轮22日在印尼东爪哇省附近海域失火，已造成4人死亡、54人失踪。

东爪哇省抗灾署官员伊卜尼·阿卜杜拉当晚在接受新华社记者电话采访时说，这艘渡轮计划从东爪哇省泗水市前往东加里曼丹省巴厘巴板市，22日晚行驶至东爪哇省苏民纳附近海域时突然起火，乘客纷纷跳船逃生。

阿卜杜拉说，印尼抗灾署、国家搜救局、当地警方和志愿者组成的救援队正在努力搜寻失踪者，但事发海域天气恶劣，给搜救行动带来困难。截至23日晚，救援人员已成功救起219名乘客，印尼警方已确认一名死者的身份。

目前，渡轮大火已被扑灭，救援人员正尝试将渡轮残骸拖向最近的海岸。

据幸存者介绍，大火始于船尾，迅速蔓延至船身和船舱。失火的具体原因正在调查中。

印尼是群岛国家，船只是民众出行的主要交通工具。本月17日，一艘渡轮在印尼东南苏拉威西省附近海域失火，造成至少7人死亡。

(责编：燕勐、杨牧)