普京说俄准备对等回应美试射导弹

8月23日，在俄罗斯莫斯科，俄罗斯总统普京与俄联邦安全会议常务委员开会。新华社/卫星社

新华社莫斯科8月23日电（记者栾海）俄罗斯总统普京23日在莫斯科表示，鉴于美国本月18日试射了射程超过500公里的陆基巡航导弹，他责成俄国防部、外交部和其他部门分析美方此举所带来的威胁并采取详尽措施，为对等回应做好准备。

据俄总统网站发布的消息，普京当天在克里姆林宫与俄联邦安全会议常务委员开会时指出，美国试射的上述导弹属于《中导条约》所禁止的武器。“此次试射还使用了MK-41垂直发射系统，这证明俄方在《中导条约》存续期间向美方提出的相关异议是有根据的。俄方多次指出，美国已在罗马尼亚，并准备在波兰部署的这种导弹发射系统严重违反《中导条约》。”

俄外交部此前表示，美国在部分地区部署陆基版MK-41导弹垂直发射系统，该系统可发射攻击型巡航导弹，部署这种发射系统是《中导条约》所禁止的。

普京强调，值得注意的是，在《中导条约》失效后第16天美国就试射上述导弹，这明显不是“即兴表演”，而是早已谋划好的行动。“我们所掌握的情报显示，长期以来，美国一直在制造《中导条约》所禁止的武器。”普京还指出，美高官声称有可能在亚太地区部署新武器系统，此举损害俄根本利益，因为这一部署区域靠近俄东部边境。

普京解释说，俄近年来研制新武器的原因是美国在更早时候单方面退出《反导条约》。同时，俄不想卷入军备竞赛，“在恢复信任、维护国际安全方面，俄罗斯仍对美国敞开平等建设性对话的大门”。

根据苏联和美国于1987年签署的《中导条约》，两国不再保有、生产或试验射程在500公里至5500公里的陆基巡航导弹、弹道导弹及其发射装置。该条约于本月2日正式失效，美俄双方相互指责对方应为条约失效承担责任。《中导条约》失效后，俄美于2010年签署、旨在限制两国保有核弹头数量的《新削减战略武器条约》成为两国间唯一军控条约。

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