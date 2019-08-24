中斐旅游交流会在斐济开幕

新华社斐济楠迪8月23日电（记者张永兴）为期两天的中国-斐济旅游交流会23日在斐济楠迪市开幕，中斐两国政府官员及旅游业者等出席了当晚的开幕式。

中国文化和旅游部国际交流与合作局副局长李亚莹在致辞中表示，希望借助2019“中国—太平洋岛国旅游年”的东风，与斐济政府和旅游业界在“一带一路”框架下进一步挖掘合作潜力，扩大中斐人员往来，增进两国人民之间的理解和友谊。

中国驻斐济大使钱波致辞说，旅游交流与合作将进一步增强中斐两国人民之间的理解与友谊，此次交流会是双方寻求旅游业双赢项目的良机。

斐济中国文化中心主任邓先富表示，中斐旅游交流会是2019“中国—太平洋岛国旅游年”的一项重要内容，希望中斐旅游业者建立良好商业关系，为未来合作奠定良好基础。

南太旅游组织首席执行官克里斯·科克尔及斐济教育、遗产和艺术部常务秘书阿利森·伯切尔等在致辞中表示，中国游客对促进南太地区的旅游业发展至关重要，中斐旅游交流会对加强中国与包括斐济在内的南太地区国家的旅游合作大有裨益。

当晚开幕式前，中方代表团与斐济旅游业者进行了业务交流与洽谈。

(责编：燕勐、杨牧)