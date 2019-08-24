悉尼地铁大面积延误 约25万乘客出行受影响

新华社悉尼8月23日电（记者陈宇）澳大利亚悉尼市地铁23日因列车故障引发严重晚点，交通延误情况持续至当天晚间才逐渐缓解，其间多达25万乘客出行受影响。

悉尼地铁主管政府部门当天发布公告说，23日清晨，悉尼地铁市政厅站发现有列车车顶舱盖受损变形，导致车顶过于接近高压线而被迫停驶检修。故障已于当天上午排除，但仍造成多趟列车无法准点运行。

另据当地媒体报道，当天上午悉尼地铁的信号控制系统也出现技术故障，使晚点情况更加严重，机场线等8条地铁线路均出现明显延误。

悉尼地铁最近发布的2017-2018年报显示，悉尼地铁年载客量在过去5年中增长近30%，达3.59亿人次。报告说，悉尼地铁高峰时段的准点率为91.6%，仍需提高。

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