俄为啥一口回绝法美“好意”？(环球热点)

8月19日，在法国南部布雷冈松堡，法国总统马克龙（右）和俄罗斯总统普京握手致意。

新华社/路透

8月24日，为期3天的七国集团（G7）峰会在法国南部城市比亚里茨召开。此次峰会召开前夕，8月19日，法国总统马克龙与俄罗斯总统普京在法举行会晤，就一系列重大国际问题交换意见。会晤中，法方邀请俄方参加2020年的G7峰会。美国随后也表示了支持。

然而，面对G7成员国抛出的“橄榄枝”，俄罗斯似乎兴味索然。曾经的八国集团（G8）能破镜重圆吗？世界对此充满怀疑。特殊时间节点的特殊会晤，释放了俄欧关系转圜的积极信号，也为今明两年的G7峰会增加了新看点。

法美热情邀请

据“今日俄罗斯”电视台8月19日报道，普京当天与马克龙进行了3个半小时的会谈，重点讨论了伊核协议、叙利亚、乌克兰和利比亚等国际问题。

更令人关注的是，在此次会晤中，作为今年G7峰会的东道主，马克龙率先向普京传递希望俄罗斯重返G7的信号。

时隔5年，俄罗斯和G7关系迎来转机。作为最后一个加入八国集团的成员国，1997年，俄的加入让G7变成G8。2014年，因为克里米亚危机，俄被终止G8成员国资格，G8又变回G7。

面对法方抛来的“橄榄枝”，俄方难忘“旧伤”。据俄罗斯卫星通讯社报道，普京在与马克龙会谈时表示：“G8已经不存在，我们如何能回到不存在的组织？如今是G7。我们从来没有拒绝过8个国家展开工作的可能性。俄罗斯本应举办G8峰会，但是我们的伙伴并没有抵达。”但普京也表示：“G8已经不存在，但是俄罗斯愿意接待G7所有伙伴国家。”

法国极力斡旋。据美国有限电视新闻网报道，8月20日，美国总统特朗普和马克龙在电话交谈中达成一致，希望邀请俄罗斯参加明年的G7峰会。

美国顺水推舟。据“今日俄罗斯”报道，特朗普8月20日在白宫会见罗马尼亚总统克劳斯·约翰尼斯时表示，俄罗斯重回G7是“再合适不过的”，“我当然愿意看到G8再现。如果有人提出动议，我乐于支持。”

这不是特朗普政府第一次力挺俄罗斯返回G7。俄方态度谨慎。据俄罗斯卫星网报道，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃表示，莫斯科等待有关邀请俄方出席2020年七国集团（G7）峰会的具体提案，该提案应交给俄罗斯审议。

G7内部反对之声不绝于耳。据俄罗斯卫星通讯社8月22日报道，欧盟反对俄罗斯重返G7。一名欧盟高官称：“欧盟坚定地认为，2014年把俄罗斯排除出G8的原因仍然存在……无条件邀请俄罗斯参加G7峰会将是有害的，是软弱的表现。”英、德两国领导人也反对俄重返G7。

美欧裂痕凸显

在乌克兰问题尚未解决的情况下，法美为何对重新拉俄“入伙”表现热情？

“主要有两重考量，既有西方国家集体的考虑，也有美国对外战略的考虑。”中国社科院俄罗斯东欧中亚研究所研究员姜毅在接受本报采访时表示，一方面，自2014年俄罗斯被开除G8后，西方国家发现，伊核、叙利亚和乌克兰等很多国际问题离开俄罗斯后没法解决。另一方面，特朗普政府上台后，一直试图改善对俄的关系，但收效甚微，让俄重回G7也是其对俄政策的延续。

美欧分歧也是欧洲向俄释放善意的重要原因。据路透社报道，由于特朗普的“美国优先”政策在G7成员国中撕开巨大裂缝，欧洲国家与美国就自由贸易、气候变化等事项分歧很大，今年峰会势必很难通过联合公报，有可能会成为1975年以来首次不发表公报的G7峰会。

中国国际问题研究院欧洲研究所所长崔洪建表示，随着美欧分歧日益加深，G7达成共识的难度越来越大。随着内部问题越来越多，欧洲在很多国际事务中难以获得和美国平等的谈判筹码。马克龙希望把俄罗斯拉进来，改变G7峰会的议程设置，给美国施压，对抗美国单边主义政策所带来的不确定性。而俄罗斯也有改善和欧洲关系的需求。

在此背景下，法国把自己视为改善俄欧关系的“领头羊”。马克龙直言，虽然俄罗斯与欧洲在过去数十年来存在各种误解，但俄罗斯是欧洲的一部分，“希望重新构建一个在欧盟和俄罗斯框架下的安全和互信关系。”

据俄罗斯卫星通讯社报道，马克龙在与普京会晤后表达了对俄罗斯未来融入欧洲的信心。他在推特上写道：“我相信俄罗斯的未来完全是欧洲化的。我们相信这样的欧洲一定会到来——一个从里斯本延伸到符拉迪沃斯托克的欧洲。”

“这是马克龙的‘大欧洲’构想，反映了法国外交理念的重大转变。”崔洪建分析，最近几年，法国一直在提倡“欧洲主权”概念，主张欧洲联合自强。与以往不同，这次他把“欧洲主权”概念扩大到俄罗斯加欧盟。

俄方仍在观望

俄罗斯对重返G7热情不高。俄新社8月21日报道称，俄联邦委员会国际事务委员会主席科萨切夫表示，由于受到G7国家的制裁，假设俄罗斯现在重回该集团，意味着承认成员国之间权利和机会的不平等。即使制裁被取消，G8对于俄罗斯而言也极为不便，因为这将是“七加一”的模式。

崔洪建认为，欧俄、美俄之间存在很多结构性分歧，彻底解决非一日之功。欧盟和美国都在对俄罗斯实施经济制裁，这个问题能否解决，对俄罗斯能否回归G8至关重要。对俄罗斯而言，如果美欧只是给俄罗斯一些口头承诺和一个虚设的位置，对俄罗斯发展经济和改善民生没有任何实质性的好处，回归G7是没有必要的。

G7影响力早已今不如昔，也令俄罗斯对其兴趣渐失。俄外长拉夫罗夫曾表示，俄罗斯不需要重返G7，俄罗斯在上合组织、金砖国家、二十国集团等多边国际组织中运作良好。

“G7很需要俄罗斯，但俄罗斯对重返G7仍持观望态度。”姜毅表示，俄罗斯在坚持一些基本原则方面态度坚决。至少G7不能对俄召之即来挥之即去，需要拿出诚意。未来，G8到底想干什么，西方必须给俄一个明确答复，但很显然，西方国家现在自己也没想清楚G8到底要干什么。

崔洪建表示，邀请俄重返G7是法俄会晤的一项成果。法俄双方都希望释放一些积极信号，但能否产生实质性影响，影响有多大，还要看有没有后续行动和务实合作。从长远趋势来看，俄欧之间的善意互动将影响国际格局走向。欧洲正在重新调整自己在美俄关系里的定位，试图探索一种相对等距离的大国相处模式。

姜毅指出，俄能否出席2020年G7峰会无疑是今年G7峰会的重要议题之一。如果横亘在俄欧、美俄之间的原则性问题没有解决，俄对于参加G7预计不会很积极。即使参加了，新的G8也难以回到像从前一样，充其量不过是俄与西方国家对话的一个平台而已。

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