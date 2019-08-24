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多国驻华使节参访新疆

中国反恐去极端化经验值得学习借鉴

新华社记者  孙少雄

2019年08月24日04:58  来源：人民网－人民日报
 

　　8月19日至21日，应新疆维吾尔自治区人民政府邀请，来自老挝、柬埔寨、菲律宾、尼泊尔、斯里兰卡、巴林、尼日利亚等7个国家的驻华大使及使节代表赴新疆参观访问，先后在乌鲁木齐、吐鲁番考察当地经济社会发展成就。使节们积极评价中国政府在促进经济发展和改善民生、保障公民宗教信仰自由、依法打击和预防恐怖主义等方面所做工作，认为新疆的成功经验值得学习借鉴。

　　积极评价中国反恐、去极端化斗争成果

　　新疆是中国反恐、去极端化斗争的主战场。一段时间以来，境内外“三股势力”（民族分裂势力、宗教极端势力、暴力恐怖势力）在新疆策划并组织实施了数千起暴力恐怖事件，不仅严重破坏了当地安定祥和的秩序、团结进步的氛围，更是肆意践踏了各族群众的生命权、健康权、财产权和发展权等基本人权，成为影响新疆稳定最直接、最现实的威胁。

　　在新疆国际会展中心观看新疆重点暴恐案例展后，尼日利亚驻华大使巴巴·艾哈迈德·吉达颇为感慨：“尼日利亚多年来深受恐怖主义的危害，爆炸、袭击、纵火至今仍每天发生，恐怖主义和极端主义是人类文明的公敌，维护社会的和平稳定是各国的共同愿望，各国应携手共同打击和消除恐怖主义威胁。”

　　近年来，新疆把保障各族人民群众的根本利益放在首位，在依法严厉打击暴力恐怖犯罪的同时，重视开展预防性反恐和去极端化源头治理，将暴恐活动消除在未发之前，取得了反恐、去极端化斗争重要阶段性胜利。

　　受暴恐活动影响，尼日利亚成千上万的民众流离失所，学校、医院、一些城市基础设施等遭到破坏，巴巴·艾哈迈德·吉达大使说：“中国政府对恐怖主义采取的预防性措施取得良好效果，近3年没有发生暴力恐怖事件，这对我们来说是一条重要且极具借鉴意义的讯息，希望两国未来在反恐领域加强交流合作，相互扶持。”

　　实地了解新疆职业技能教育培训中心情况

　　为从源头上消灭恐怖主义、宗教极端主义，新疆坚持标本兼治、打防结合，通过依法设立职业技能教育培训中心，开展职业技能教育培训工作，有效遏制了恐怖活动多发频发势头。几天前中国政府发布《新疆的职业技能教育培训工作》白皮书，全面、客观地介绍了新疆职业技能教育培训工作。然而，某些西方媒体却颠倒黑白、歪曲事实，利用所谓宗教、人权问题，诬蔑指责新疆反恐维稳举措。

　　此次活动，使节们走进吐鲁番市职业技能教育培训中心，旁听学员上课、观看学员文体活动，并向多名教师、学员询问了课程设置、学员与家人团聚、食宿和医疗保障等情况。通过近距离接触互动，使节们表示，眼见为实，此访增进了他们对于新疆真实情况的了解，与在西方媒体上看到的完全不同。这里的学员很快乐、很放松，对未来的生活充满期望。

　　“教培中心绝非所谓的‘集中营’，而是帮助人们去除极端思想影响、学习职业技能的学校。”尼泊尔驻华大使利拉·马尼·鲍德尔说，我观察到每个学员都很高兴，他们不仅在这里能学习法律法规、国家通用语言文字，还能学习职业技能，“我相信他们在结业后能更好地适应社会，成为就业市场有力的竞争者。”

　　斯里兰卡驻华大使科迪图瓦库认为：“教培中心提供了一个平台，用教育培训来消除极端主义，对受训学员乃至整个社会的稳定和发展都有益，这项反恐范例值得很多国家学习借鉴。”

　　向外界展现新疆真实的美好、团结、和谐

　　在新疆参访期间，使节们还赴新疆伊斯兰教经学院、吐鲁番市喀孜汗清真寺参观，并向新疆伊斯兰教经学院院长、清真寺教职人员提出有关宗教教职人员培养、宗教活动开展、信教群众人数和清真寺建设、维护等方面的问题。

　　柬埔寨驻华使馆一秘尼博纳说：“我觉得各族民众宗教信仰自由权利在新疆得到充分尊重，合法宗教需求不断满足，政府为正常的宗教活动提供支持和便利，中国信教群众的宗教信仰自由得到保障。”

　　使节们先后走进新疆乌鲁木齐大巴扎、乌鲁木齐市天山区固原巷社区和南湖市民广场、吐鲁番市葡萄沟和坎儿井小镇等地，了解当地居民生产生活、新农村建设、脱贫攻坚、各民族交流交往交融、基层组织服务群众情况，观看非物质文化传承人的歌舞、乐器表演，感受新疆风土人情和多元文化。

　　2019年上半年，新疆旅游业呈现井喷式增长，累计接待游客7589.35万人次，同比增长46%，实现旅游收入1152.06亿元，同比增长47.96%。

　　旅游业火热很大一部分得益于新疆持续的稳定发展。巴林驻华大使安瓦尔·艾勒阿卜杜拉说：“一个月前，包括巴林在内的多个伊斯兰合作组织成员国，向联合国人权理事会递交了信函，支持中国政府反恐和去极端化的努力，赞赏中国政府在新疆尊重和保护人权的决心和行动，这次活动结束后我将尽我所能，向外界发出声音，给大家展现新疆真实的美好、团结、和谐。”

　　（新华社乌鲁木齐8月23日电）  


　　《 人民日报 》（ 2019年08月24日 07 版）
(责编：牛镛、袁勃)
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