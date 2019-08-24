美售台武器完全错误非常危险

本报北京8月23日电 （记者李龙伊）8月18日，美国总统特朗普在回应媒体提问时表示，他已批准一项价值80亿美元的F—16V战机对台军售案。

对此，国防部新闻发言人吴谦23日表示，中国军队对此表示强烈不满和坚决反对，已向美方提出严正交涉和抗议。

吴谦说，台湾是中国不可分割的一部分。美方向台出售武器严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重干涉中国内政，严重损害中国主权和安全利益，严重危害中美两国两军关系发展，严重损害台海地区和平稳定，是完全错误的，也是非常危险的。

吴谦强调，台湾问题事关中国主权和领土完整，不容任何外来干涉。任何分裂中国的图谋都不可能得逞，任何对中国军队决心意志的低估都极其危险。中方要求美方充分认识到美售台武器问题的严重危害性，认清形势，立即撤销上述对台军售计划，立即停止美台军事联系，以免给中美两国两军关系和台海和平稳定造成严重损害。中国军队有坚定的意志、充分的信心、足够的能力挫败任何形式的外部势力干涉和“台独”分裂行径，坚定捍卫国家主权统一和领土完整，坚定维护台海地区和平稳定。

《 人民日报 》（ 2019年08月24日 06 版）

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