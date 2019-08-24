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专家解读中方反制措施——

捍卫多边贸易体制和自身合法权益

本报记者  曲哲涵

2019年08月24日04:54  来源：人民网－人民日报
 

　　8月23日晚，国务院关税税则委员会发布两则公告，一是决定对原产于美国的约750亿美元进口商品加征关税，二是决定对原产于美国的汽车及零部件恢复加征关税。

　　对共计5078个税目、约750亿美元商品，加征10%、5%不等关税

　　2019年8月15日，美国政府宣布，对自华进口的约3000亿美元商品加征10%关税，分两批自2019年9月1日、12月15日起实施。美方措施导致中美经贸摩擦持续升级，极大损害中国、美国以及其他各国利益，也严重威胁多边贸易体制和自由贸易原则。

　　针对美方上述措施，中方被迫采取反制措施。国务院关税税则委员会决定，对原产于美国的5078个税目、约750亿美元商品，加征10%、5%不等关税，分两批自2019年9月1日12时01分、12月15日12时01分起实施。

　　中国社科院世界经济与政治研究所研究员高凌云介绍，我国此次发布两个反制清单，清单一对应的是美方拟于9月1日生效的清单，主要产品包括大豆、中药材以及第一次加入的原油等，共包括四部分，其中第一、二部分加征10%关税，第三、四部分加征5%关税。清单二对应的是美方拟于12月15日生效的清单，主要包括棉花、水产品、汽车零部件等。两个清单合计750亿美元左右。

　　对原产于美国的汽车及零部件恢复加征25%、5%关税

　　为落实中美两国元首阿根廷会晤共识，2018年12月14日，国务院关税税则委员会发布公告，从2019年1月1日起，对原产于美国的汽车及零部件暂停加征关税3个月。3个月后，公告继续暂停加征关税。

　　中方释放了足够的诚意，然而，2019年5月9日、8月15日，美国政府继续挥舞关税大棒，导致中美经贸摩擦持续升级，违背两国元首阿根廷会晤共识和大阪会晤共识。

　　为捍卫多边贸易体制，捍卫自身合法权益，经国务院批准，国务院关税税则委员会决定，自2019年12月15日12时01分起，对原产于美国的汽车及零部件恢复加征25%、5%关税。

　　充分考虑反制效果，以多元措施降低对国内企业和消费者影响

　　高凌云表示，我国此次出台两个反制清单，充分考虑了对美国和对我国国内市场的影响。

　　一是充分考虑反制效果。“比如前期对大豆加征25%关税后，自美进口显著下降，说明反制效果非常好。”

　　二是充分考虑同类商品替代问题。中国一方面对美国进口商品加征关税，同时采取多元化措施，对来自其他国家的类似、可替代商品进行对应减税。“可以预见的是，对美国进口商品加征关税，并不意味着国内消费者和生产者的消费、采购成本会提高。”高凌云举例说，加征关税前，我国从美国进口的螃蟹占该类商品进口总量的1/6；对美加征关税后，我国将其他国家螃蟹进口税从14%降到7%，结果我国从全世界进口螃蟹的成本整体下降了1/3。

　　“东方不亮西方亮。”高凌云说，目前，中国已对多种涉及消费者日常生活的进口商品降低了关税。格鲁吉亚、智利的红酒，东盟的榴莲、火龙果，冰岛的三文鱼等产品已实现零关税。一季度，我国整体进口价格指数比去年8月仅平均上涨了1.2%，远远低于流通企业净利润增长率和居民实际收入增长率。

　　三是充分考虑了对国内居民生活的影响。比如对美国进口药品、人造支架等医疗器械，此次就未纳入到反制清单中。

　　我反制措施已对美造成非常不利影响

　　高凌云分析，美国9月1日和12月15日对我方实施加税的商品，对美消费者来说，需求弹性相较前两轮加税产品要低很多。“也就是说，美方对我国这些商品加征关税后，关税负担大部分由美国生产者和消费者承担，因为他们能找到的替代品非常少，而对中国企业影响则很有限。”

　　根据美国海关法典，所有关税都由进口企业支付，这些企业当然会想办法，逐步将自己承担的税负向下游、向消费者传导，从而推高美国生产价格水平和消费价格水平。“这方面的例子已经俯拾皆是。比如，目前美国十年期债券和两年期债券收益率倒挂、房车销售量下滑、制造业PMI已经低于荣枯线，等等，都证实美方对中方的无理打压以及我们的反制，已经对美国造成了非常不利的影响。总体来说，就是美国一些人的所作所为损人且不利己。”高凌云说。

　　此次中方对美的反制清单，已广泛征求了有关部门、协会、专家学者以及企业代表的意见，但不排除还有少量企业可能受到一定的不利影响。因此国务院关税税则委员会推出了“排除制度”，受到影响的企业可以主动申请参与排除程序。


　　《 人民日报 》（ 2019年08月24日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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