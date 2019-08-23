 “我和我的祖国”第七届全国老年大学文艺汇演举行

人民网讯 8月21日至23日，第七届全国老年大学文艺汇演在哈尔滨大剧院举行。汇演以“我和我的祖国”为主题，共有来自全国28个省市区的105所老年大学的139家艺术团队，共计4500余名老年学员参与。老年学员们通过舞蹈、服饰、合唱等表演形式，展现新时代老年人积极向上的精神风貌，用学习成果和实际行动喜迎新中国成立70周年。

为积极应对人口老龄化，发扬中华民族“尊老、敬老、爱老、助老”的传统美德，党和政府大力发展老年教育事业，老年大学成为老年人增长知识、陶冶情操、促进健康和提高生命质量的重要载体。本届汇演，为老年大学和学员们搭建了展示教学成果及交流促进的平台，唱响了礼赞新中国和奋进新时代的昂扬旋律。

按照文艺汇演活动组委会安排，8月20日进行彩排，召开各参演单位领队会，8月21日文艺汇演举行开幕式并进行舞蹈表演，8月22日进行服饰和合唱表演，8月23日举行闭幕式及颁奖典礼。共评选出一等奖（金牡丹奖）、二等奖（丁香花奖）、三等奖（百合花奖）、优秀奖（荷花奖）及优秀组织奖等奖项。中国老年大学协会官网对文艺汇演进行了全程网络直播。

第七届全国老年大学文艺汇演作为“2019迷人的哈尔滨之夏”组成部分，是哈尔滨市倾力打造“音乐之城”和“文化名城”品牌的重要举措。本届文艺汇演的参演团队及人次数均创下历届全国老年大学文艺汇演之最。

文艺汇演翩翩舞，载歌载舞正当时。老年学员们在文艺汇演的舞台上展现出新时代“有作为、有进步、有快乐”老年人风貌，展示了老年学员的幸福感和获得感，用实际行动歌唱新时代，用教学成果谱写了老年教育新篇章。

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