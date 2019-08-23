“嵌入式”养老服务规范推出

为了规范和科学开展嵌入式社区养老服务，提升服务的标准化、专业化，日前，天津和平区民政局推出了《天津市和平区嵌入式社区居家养老服务规范》，从七个方面进一步规范了和平区嵌入式养老服务的发展。

嵌入式的本质是资源嵌入、功能嵌入、多种服务方式的嵌入，具有相对低成本投入、机构小型化、服务多样化的特点。2019年1月，和平区民政局委托专业社会组织-天津市和众社会工作服务中心启动原和平区康乐园老年日间照料中心的升级改造，在原有“家—照料中心—社区养老护理服务站”三联一体化社区养老服务的基础上，提升为“家—照料中心—社区养老院”三联一体化养老服务模式，打造天津首家嵌入式社区养老院，拉开了该模式落地实施的序幕。这一举措，也为和平区民政局创新探索居家养老床位建设、社区养老床位建设、机构养老床位建设“三支点强联动”有效整合的序幕。

通过新模式的探索，和平区益美嵌入式社区养老院主要提供了社工介入下的日间照料、夜间照料、短期托老、长期照护、大病术后康复护理服务、家庭护理能力提升、老年人助餐、延伸家庭入户服务、心理干预、排险上门等一系列的养老服务，受到了广泛欢迎。

(责编：李圆征(实习生)、常红)