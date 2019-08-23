中国轻工业联合会对食品行业企业发展提五点建议

国以民为本，民以食为天。食品行业是国民经济发展的重要支柱产业,是关系社会和谐稳定的重大民生行业。8月22日，中国轻工业联合会会长张崇和在第三届中国食品产业发展大会暨中轻食品工业管理中心技术专家委员会年会上表示，近年来，全国食品工业认真落实中央关于实现经济平稳发展的总体要求和部署，取得了可喜成绩。

一是生产平稳增长，效益持续改善，发展质量提高。2018年，全国规模以上食品工业企业，主营业务收入8.1万亿元，同比增长5.3%；利润总额5771亿元，同比增长10.8%，高于全国工业0.5个百分点，增幅比2017年扩大2.3个百分点。规模以上食品工业企业以占全国工业5.7%的资产，创造了7.9%的主营业务收入和8.7%的利润总额，实现了效益增长高于收入增长。我国食品企业正在向高质量发展目标不断迈进。

二是“三品”水平提高，结构调整优化，供给能力增强。2018年，在中轻联发布的5批256个设计创新产品中，有24个是食品。在世界品牌实验室发布的《中国500最具价值品牌》排行榜中，有93个是食品。近年来，低热量、跨品类、个性化食品层出不穷，婴幼儿食品、老年食品、特膳食品不断更新，我国食品工业结构调整持续优化，供给能力显著增强，为满足人民群众日益提升的美好膳食需要作出了积极贡献。

三是质量安全稳定，诚信体系加强，消费信心提升。2018年，国家监督抽检食品质量24.9万批次，合格率97.6%。截止2018年底，全国共1025家食品生产企业通过诚信管理体系评价；新建成24家“食品企业质量安全检测技术示范中心”，质量安全有了进一步保证。婴幼儿配方乳粉行业实现100%可追溯，大幅提振了国产乳制品的消费信心。

四是研发投入增加，科技助力升级，创新促进发展。2017年，规模以上食品企业研发投入520多亿元。研发投入强度0.50%。2018年，食品行业获得国家技术发明二等奖2个，国家科学技术进步二等奖3个，国家自然科学基金、青年科学基金、地区科学基金资助项目496项。连续3年，共实施食品领域国家重点研发计划44项，国家投入研发经费近12亿元。科研项目的逐年递增，关键技术产业化的持续突破，极大地促进了食品工业的创新升级发展。

随着我国经济进入高质量发展新时代，食品工业步入发展新阶段。在看到成绩的同时，还要清醒地认识到食品工业发展的短板和困难。一是高品质多样化食品供给仍存不足。二是绿色发展智能制造步伐还需加快。三是节能减排环境保护压力不断加大。四是中美贸易摩擦对食品工业影响持续增加。中轻食品中心、协会、学会和广大食品企业、食品装备企业，要进一步认清形势，把握机遇，主动作为，不断推动食品全行业高质量发展。

为此，张崇和对食品行业企业发展提出五点建议:

一要创新驱动发展。科技创新，是食品行业科技发展的第一动力。今年6月，国务院印发的《关于实施健康中国行动的意见》指出，加强营养和膳食指导，鼓励全社会参与减盐、减油、减糖。食品行业要开发营养功能食品、特殊医用配方食品、营养导向食品，科学减少油、盐、糖用量，推进传统食品升级换代，为全民健康作出更多贡献。要创新研发思路，在微生物菌种、重要食品酶制剂、OPO结构脂等卡脖子技术上更下功夫。要加大研发投入，引导龙头企业将研发投入占企业收入比重提高到3%以上，充分发挥骨干企业在技术研发成果转化、创新驱动发展中的示范引领作用。

二要绿色智慧发展。绿色智慧加工，是食品行业转型升级的重要途径。食品企业要大力实施绿色化改造，推行产品和包装的绿色设计，建立覆盖原材料采购、生产、物流、销售、回收等环节的绿色供应链管理体系。要提升食品生产智能化水平，优化生产过程智能控制，建设智能化、数字化食品工厂。要推广绿色智慧产业集群和智能制造试点示范企业的建设经验，加大绿色技术和智能制造的推广力度，提升企业绿色化和智能化发展水平，推动食品全行业向绿色智慧转型升级。

三要外贸外向发展。外贸外向，是食品行业国际化发展的战略重点。2018年，美国对中国出口的2000亿美元商品加征关税，涉及食品工业489个税号，近55亿美元，占我国食品行业出口比重超过10%。食品行业要借助“一带一路”倡议，积极开拓东盟、地中海、欧盟等“一带一路”沿线国家市场。要加强国际产能合作，投资海外市场，设立生产基地、研发中心、分销中心和物流中心。要改善出口结构，实现出口多元化，从单纯产品出口向产品、服务、技术、资本多元化出口转变，从单一价格竞争优势向技术、品牌、质量、服务综合竞争优势转变。要加速品牌国际化，加快产品世界化，面向全球布局，让产品产能“走出去”，让我国食品行业企业在国际化进程中不断发展壮大。

四要瞄准前沿发展。瞄准前沿，是建设世界食品强国的必由路径。食品行业要科学判断发展趋势，准确把握消费需求，密切跟踪国际先进技术，瞄准食品加工制造、生物工程、营养健康、质量安全、智能装备和包装物流六大领域发展前沿，抢占先机，迎难而上。要找差距补短板，加大基因工程、细胞工程、非热杀菌、营养组学、质量安全保障、智能加工、功效因子智能筛选、智能检测、装备数字化、先进制造等共性关键技术的研发应用力度。要产学研联合攻关，实现技术的并跑、领跑，提高食品行业的国际竞争力，努力建设世界食品强国。

五要标准引领发展。质量标准，是食品行业高质量发展的关键支撑。截止2019年5月，我国现行食品国家标准2143项，其中强制性标准1260项，推荐性标准883项；行业标准2674项，涵盖食品行业二十多个领域。食品行业要在营养食品、地方特色食品、新型生物发酵食品、方便食品等重点领域，加强标准制定，提升制标质量，确保标准的协调互补、适宜有效。要积极开展食品绿色制造标准体系建设，制定一批绿色工厂、绿色设计、绿色产品、绿色包装的标准，为提升食品品质，创建中国食品品牌，提供标准支撑。要加强标准规划，构建多层次、多元化、高水平、高质量的食品标准体系，分类加大强制性标准、推荐性标准、行业标准、军工标准、企业标准、团体标准的制修订力度，以标准引领食品行业高质量发展。

(责编：李圆征(实习生)、常红)