第八届中国国际养老服务业博览会举办

人民网讯 8月22日至24日，第八届中国国际养老服务业博览会在北京举行。

第十一届全国政协副主席张梅颖出席博览会开幕式，并参观了中国红十字会总会事业发展中心的曜阳养老展位。她对中国红十字会总会事业发展中心的养老服务工作给予高度评价，希望中国红十字会总会事业发展中心继续发挥红十字公益组织优势，整合和调动社会力量，为更多贫困失能老人提供帮助和支持，将曜阳养老打造成为国内一流的公益养老品牌。

中国红十字会总会事业发展中心主任江丹介绍了曜阳公益养老情况时表示，中国红十字会总会事业发展中心自成立以来，一直坚持弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，秉持“心系民生、回报社会”的公益理念，充分发挥红十字组织优势，致力于公益养老事业，先后资助了5万余名贫困失能老人，建成了7家曜阳公益养老机构，与近5000家养老机构建立了合作关系，着力打造了曜阳养老公益品牌。

在22日的中日老龄产业交流会上，中国红十字会事业发展中心老龄事业部部长李强胜致辞。分析了中国当前老龄事业发展形势，介绍了博览会对促进中外养老服务业交流融合的作用，介绍了曜阳养老品牌建设的基本情况，并希望以交流会为契机，促进中日两国养老服务企业和机构的学习交流，提高养老服务质量，增强老年人及家庭的获得感、幸福感和安全感。

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