人民网>>国际

最新报告显示约1/4人口面临“极度缺水”危机

全球水资源紧缺形势日趋严峻

本报驻美国记者 吴乐珺

2019年08月23日20:12  来源：人民网-国际频道
 

■目前全球有超过10亿人生活在缺水地区，到2025年将有多达35亿人面临缺水。

■缺水会影响社会经济多个领域的运作与发展，需要不断探索水资源管理方式加以应对。

总部位于华盛顿的世界资源研究所近日发布的报告显示，全球约1/4的人口面临“极度缺水”危机，“曾经难以想象的水危机正在变得司空见惯”。

这份报告通过对全球189个国家和地区的水资源情况、干旱风险及河流洪水风险进行评估，发现17个国家和地区每年消耗的水量超过其可用水资源总量的80%，被界定为处于“极度缺水”状态。

多重因素加剧水资源压力

“我们评估了可再生水资源和用水量的情况，用水包括生活用水、工业用水、灌溉用水、牲畜用水等；可再生水源包括地表水和地下水供应，并考虑上游耗水用户和大型水坝对下游水供应的影响，绘制了全球水压力地图”，世界资源研究所研究员鲁特格尔·霍夫斯特日前在接受本报记者采访时表示。

数据显示，目前全球有超过10亿人生活在缺水地区，到2025年将有多达35亿人面临缺水。

对于全球“缺水”的原因，霍夫斯特称，“从1960年到2014年，世界的用水量增加了250%，人口增长、饮食结构变化和气候变化等因素，让水资源问题成为全球一大挑战”。

报告显示，中东和北非是地球上水资源压力最大的地区。17个极度缺水的国家和地区中有12个在中东和北非，其中卡塔尔最为严重，以色列和黎巴嫩分列其后；在非洲，利比亚和厄立特里亚用水压力最大；印度面临的形势严峻，位列第十三名。印度许多地区面临长期的用水压力，而地下水资源主要用于灌溉，已被严重透支，考虑到印度人口数量是其他16个国家和地区人口数量的3倍，形势更为严峻。

报告还显示，即使在总体水资源压力较小的国家，也存在一些极端缺水的地区。例如，南非的西开普省，以及美国的新墨西哥州都面临极度缺水的压力。

应对水资源紧缺迫在眉睫

“水危机后果显而易见，表现为粮食不安全、冲突和移民以及金融不稳定，如不采取行动，将对人类的生命和生计带来巨大风险”，世界资源研究所总裁兼首席执行官安德鲁·斯蒂尔表示。

霍夫斯特表示，缺水会影响社会经济多个领域的运作与发展，需要不断探索水资源管理方式加以应对。例如，世界银行的数据显示，中东北非地区因气候造成的水资源短缺而可能遭受的经济损失最大，预计到2050年将占到GDP的6%—14%。“这就需要我们高度重视水的价值，要对这一宝贵资源进行适当的管理和重新估价”，霍夫斯特表示。

报告认为，有三个途径在解决水危机方面最为直接有效，即提高农业效率、投资水利基础设施，以及水资源可持续循环利用。在提高农业效率方面，报告提出“需要让粮食系统中的每一滴水发挥更大价值”，包括农民可以使用需水量更少的种子，并通过精确浇水而不是淹没农田来改进灌溉技术，金融业可以为水资源生产投资提供资金，而工程师可以开发提高农业效率的技术，消费者可以减少食物的损失和浪费等。

在投资水利设施方面，已建成的基础设施（如管道和处理厂）和绿色基础设施（如湿地）可以协同工作，解决供水和水质问题。而循环利用水资源则是重中之重，“我们需要停止把废水看作废物。处理和再利用废水创造了一个新的水源，废水中也有一些有用的资源可以帮助降低水处理成本”，霍夫斯特表示，目前中东和北非地区约82%的废水没有得到再利用，而对这一资源的再利用可产生一种新的清洁水源。

不少国家应对水危机的方法值得鼓励。排在极度缺水名单第十六位的阿曼处理了100%收集的废水，并再利用了其中的78%。排名第八位的沙特鼓励节约用水，并制定了未来10年内减少43%用水量的节水目标。纳米比亚是世界上最干旱的国家之一，在过去的50年里，一直尝试通过技术变污水为饮用水。

中国水资源管理可圈可点

报告显示，由于超过1/3的土地面临着高或极高的水资源压力，中国面临的水资源压力属于中高水平，但中国在水资源管理方面的巨大进步让项目组专家印象深刻。

世界资源研究所中国水项目主任付晓天告诉本报记者，中国政府颁布了《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》，明确要求从三个方面对水资源进行更严格的管理，即“三条红线”：加强水资源开发利用控制，加强用水效率控制，加强水功能区限制纳污。随后，中国政府又发布了《水污染防治行动计划》，进一步要求提高工业、农业、城市等不同领域的用水效率。除了这些总体规划外，中国政府还采取了许多激励措施，如水费、水税、环境税等，以推动水密集型产业或企业采用节水技术，向可持续、绿色、资源节约型转变。

“近年来，节约用水已成为中国水资源管理工作的重中之重，需求管理的重要性也逐渐得到重视，中国正努力满足日益增长的淡水和其他可再生能源的需求”，付晓天表示。

（本报华盛顿8月22日电）  

(责编：崔越、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云领导留言板客户端下载
 

相关专题

深度阅读

【大使说】马振岗：要永远战斗在外交战线        在外交部工作40余年，马振岗将自己的青春和心血全部奉献给新中国外交事业。从一名随员到美大司司长再到驻英大使，马振岗见证了中国日益走近世界舞台中央，一步步成就辉煌。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说

华春莹接棒陆慷 任外交部新闻司司长        端庄大气、沉着机灵、幽默犀利、亲和与霸气并存……这些特点集合在一位女外交官身上，她就是新中国五位外交部女发言人之一，接棒外交部新闻司司长的华春莹。【详细】

国际|独家稿库|环球人物
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved