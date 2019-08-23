人民网>>国际

拉美“一带一路”促进会巴拉圭代表处成立

2019年08月23日17:15  来源：人民网-国际频道
 

人民网北京8月23日电（记者 王骁波）22日，民间组织拉丁美洲“一带一路”促进会巴拉圭代表处在京举行成立仪式。浙江省侨联发来贺电。

仪式上，拉美“一带一路”促进会主席黄文胜同该促进会成员一道，与巴拉圭政商届人士通过视频会议的形式进行了对话。

黄文胜表示，拉丁美洲“一带一路”促进会旨在推动中拉民间友好交往，推动拉美地区各国更好地参与共建“一带一路”，让两国商会和企业互利共赢、共同发展。欢迎巴拉圭企业到中国考察、交流。

拉丁美洲“一带一路”促进会巴拉圭代表处的成立得到巴拉圭方面积极响应。与会巴方代表表示，巴拉圭非常希望参与共建“一带一路”，加强同中国的经贸合作。

巴拉圭州长代表、瓜伊拉州州长胡安·卡洛斯·维拉·贝兹在对话中介绍了巴拉圭的优质资源和优惠政策，并欢迎中国企业到巴拉圭考察、投资。

(责编：崔越、贾文婷)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云领导留言板客户端下载
 

深度阅读

【大使说】马振岗：要永远战斗在外交战线        在外交部工作40余年，马振岗将自己的青春和心血全部奉献给新中国外交事业。从一名随员到美大司司长再到驻英大使，马振岗见证了中国日益走近世界舞台中央，一步步成就辉煌。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说

华春莹接棒陆慷 任外交部新闻司司长        端庄大气、沉着机灵、幽默犀利、亲和与霸气并存……这些特点集合在一位女外交官身上，她就是新中国五位外交部女发言人之一，接棒外交部新闻司司长的华春莹。【详细】

国际|独家稿库|环球人物
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved