拉美“一带一路”促进会巴拉圭代表处成立

人民网北京8月23日电（记者 王骁波）22日，民间组织拉丁美洲“一带一路”促进会巴拉圭代表处在京举行成立仪式。浙江省侨联发来贺电。

仪式上，拉美“一带一路”促进会主席黄文胜同该促进会成员一道，与巴拉圭政商届人士通过视频会议的形式进行了对话。

黄文胜表示，拉丁美洲“一带一路”促进会旨在推动中拉民间友好交往，推动拉美地区各国更好地参与共建“一带一路”，让两国商会和企业互利共赢、共同发展。欢迎巴拉圭企业到中国考察、交流。

拉丁美洲“一带一路”促进会巴拉圭代表处的成立得到巴拉圭方面积极响应。与会巴方代表表示，巴拉圭非常希望参与共建“一带一路”，加强同中国的经贸合作。

巴拉圭州长代表、瓜伊拉州州长胡安·卡洛斯·维拉·贝兹在对话中介绍了巴拉圭的优质资源和优惠政策，并欢迎中国企业到巴拉圭考察、投资。

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