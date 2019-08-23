中国代表说中方无意参加所谓“中美俄军控谈判”

新华社联合国8月22日电（记者徐晓蕾）中国常驻联合国代表张军22日说，中方已多次就所谓“中美俄军控谈判”提议表明立场，现阶段中方无意也不会参加所谓“中美俄军控谈判”。

当天，联合国安理会应俄罗斯要求、在中国支持下召开中导问题公开会。针对美国宣称中国应加入“中美俄军控谈判”，张军在会上强调，任何军控谈判都应充分考虑各国整体军事实力，并遵循“各国安全不受减损”这一国际军控基本原则。

张军表示，美国单方面退出《中导条约》导致条约失效，将对全球战略平衡与稳定、欧洲和亚太地区安全及国际军控体系产生深远消极影响。在《中导条约》问题上，中方已多次表明立场，拿中国作为退约借口是不可接受的，中方拒绝美方的无理指责。

张军说，美方在正式退出《中导条约》前即宣称计划加快中导研发和部署，并已于日前试射新型陆基巡航导弹。中方强烈敦促有关国家本着高度负责的态度，保持克制，切实维护现有军控体系，维护全球战略平衡与稳定，维护国际和地区和平与安宁。

张军表示，中国始终不渝奉行防御性国防政策，中国自卫防御的核战略完全透明，中国的核政策高度负责，中国的核武库规模极为有限，从不对国际和平与安全构成威胁。

针对美国无端指责中国发展中导力量，张军强调，退出《中导条约》是美国奉行单边主义、推卸国际义务的又一消极举动，其真实目的是自我松绑、谋求单方面绝对军事优势。

在当天的会上，率先发言的俄罗斯和美国代表相互指责对方国家应为《中导条约》的失效负责。

联合国主管裁军事务的副秘书长中满泉在会上表示，《中导条约》在降低风险、构建信任和帮助结束冷战上发挥了重要作用。它失效后，世界失去了限制开发和部署危险类别导弹的一大约束。它的终结不应该成为助推开发、购买和扩散导弹的军备竞赛催化剂。

《中导条约》全称《苏联和美国消除两国中程和中短程导弹条约》，由苏联和美国于1987年签署。该条约规定两国不再保有、生产或试验射程在500公里至5500公里的陆基巡航导弹、弹道导弹及其发射装置。今年2月，美国单方面启动退出《中导条约》程序。8月2日，美国与俄罗斯均宣布《中导条约》当天失效。

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