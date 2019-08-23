吉隆坡国际机场系统故障致数千旅客滞留

新华社吉隆坡8月23日电（记者郁玮 林昊）马来西亚吉隆坡国际机场近日发生系统故障，已有至少20架航班延误，数千名旅客滞留机场。

此次系统故障始于21日晚，截至23日故障仍存在。目前，机场无线网络连接、航班信息显示系统、登机手续办理及行李托运业务都无法正常运行。故障原因尚不清楚。

根据机场方面发布的消息，目前公布的20架延误航班中18架是国际航班，其中包括一架飞往中国香港和一架飞往中国广州的航班。

马来西亚交通部长陆兆福已到机场了解情况。马来西亚机场控股公司也采取了增加摆渡车辆、减免机场停车费用等方式，对旅客进行疏导与帮助。

马来西亚机场控股公司建议近期将在吉隆坡国际机场搭乘航班的旅客最好提前4小时到达机场办理登机、行李托运等手续，或直接在航空公司网站、手机应用程序上办理值机业务。

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