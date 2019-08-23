王四法：要做外交人 先铸外交魂

【编者按】中国与中非共和国关系跌宕起伏。1991年，因中非政府同台湾“复交”，中国与中非“断交”。直到1998年，两国才又重新恢复大使级外交关系。2001年，王四法赴任中非大使时，中非正发生未遂政变。一个曾两度与中国断交的高危国家，一个风雨飘摇的旧政权和刚刚建立的新政权，王四法从中斡旋，稳住了两国关系，中非总统博齐泽亲口承认了一个中国原则。

1971年，我国“被非洲国家抬进联合国”。2000年，中非合作论坛创立，中非关系得到大发展。至今，除斯威士兰一国外，其余53个非洲国家均与中国建交，中非患难与共的兄弟情谊不断走向成熟。不过历史上，非洲国家也曾被台湾打“银弹”，一个中国原则如今在非洲深入人心，离不开我驻非洲外交人员的无畏坚守和艰苦努力。

新中国70年华诞之际，中国前驻中非、喀麦隆大使王四法接受人民网采访，讲述了他出使中非，经历三次武装政变，始终不辱使命，守住阵地，亲历一中原则深入民心的外交往事。

“当诸国大使纷纷离馆避难时，中国大使却走马上任”

2001年5月，就在王四法准备上任中非大使时，中非发生了未遂政变。中非政局风雨飘摇，形势尚不明朗，国际机场关闭。我外交部指示，前方急需大使坐镇，要求王四法一俟航班恢复，立即赴任。王四法深深感到，临危受命，如履薄冰。但国家利益高于一切，他义无反顾地立下了“守住阵地，不辱使命”的军令状。

7月6日，王四法飞赴中非。时任中非总统帕塔塞在接受他递呈国书时大加赞赏说，当诸国大使纷纷离馆避难时，中国大使却临危不惧，走马上任。这是中国政府对中非政府最大的支持，令人感动。

“5名贴身保镖不顾自身的安危，硬把我围在中间”

王四法与法军安排我专家撤退（图片由受访者提供）

2003年3月15日，中非发生武装政变，反政府军博齐泽的军队开赴首都。离城13公里外，中国援建中非100套经济住房的工地上人心浮动。为了安抚工作人员的情绪，王四法和商务参赞王忠余一人开着一辆车，前去工地看望。

不想，当日反政府军进城，王四法二人被滞留在工地上。工地安排5名复员军人保护大使的安全。“夜黑黒的，远处的村里，反政府军到处抢劫，搞得鸡犬不宁。我心神不定，不时四处走动，察看情况。5名贴身保镖跟着我，不顾自身的安危，硬把我围在中间，他们这种献身精神令我深受感动。”

当晚，王四法彻夜未眠。每隔半小时，收听一次广播，随时跟踪着形势的进展。深夜，分工坐镇使馆的张国保参赞联系到了博齐泽的卫队司令，允诺护送中国大使回馆。

17日上午，总统卫队司令率武装车队开进了工地。王四法不忍独自离开工地，未经请示便决定将专家组全部随大使撤回使馆。他还要求司令安排军队保护好工地。“我说，我们专家不顾生命危险，在这里为你们建设，我们专家走时是不能把这些住房打包带走的。这是属于你们国家和人民的财产，你们要负责保护好，不能让人破坏。”

“我们因祸得福，早于台湾与新总统接触”

经历了工地危机，王四法却抓到了一个向新总统做工作的机会。在向护送自己的卫队司令道别时，他提出了要见总统的要求，并互留了联系方式。“就这样，我们因祸得福，早于驻乍得的台湾人员与博齐泽接触，赢得了稳住双边关系的先机。”王四法说。

此后，王四法多次约卫队司令来馆沟通情况，并于3月25日见到了博齐泽总统。博对我援助如数家珍，给予高度评价，但对一中原则闭口不提。在王四法反复追问下，他仅表示尊重其总理与外长的意见。

“与总统直接建立的对话渠道，令我仿佛在黑暗中见到了一丝光明”，王四法说。他不失时机地拜会总理贡巴、外长梅卡苏瓦，得知他们都坚持一个中国的原则立场，王四法便开始落实杨文昌副外长访问中非的事宜。杨副外长到访期间，中非方面重申将继续坚持一个中国的政策，不与台湾当局发生官方关系。双方签署了《关于发展和加强两国友好合作的谅解备忘录》。

“面对已一无所有的电台专家们，我再度要求他们坚守岗位”

除了政治层面的沟通，中国支援中非的建设和合作项目也加强了新总统与中国合作的决心。

在3月15日的政变中，总统卫队司令的家被抄被烧时，殃及了一墙之隔的我电台专家组。他们的住地被洗劫一空，反政府军甚至扒下专家脚上的休闲鞋。

几天后，王四赴法国使馆落实请法军护送及搭其军机撤退我专家事宜。专家临行前，王四法讲了话。回忆当时的情景，他仍禁不住动容。“面对已一无所有的电台专家们，我再度要求他们坚守岗位。难忍眼眶里的泪花，同志们也都动情地哭了。我们在一起工作生活，又经历了战火的考验，是一条战壕里的战友，真是难以形容这种离别的情感。”被洗劫一空的电台专家组为了国家的最高利益，擦干泪水，克服种种困难，坚守阵地。虽有武装护送，但路途仍充满了危机。他们义无反顾地投入工作，以精湛的技术抢修被毁坏的电台，得到了总统的赞扬。

饯别宴上，博齐泽首次亲口承诺一个中国立场

时任中非总统博齐泽向王四法授勋（图片由受访者提供）

为了巩固刚刚稳住的双边关系，王四法想方设法、不失时机地邀请博齐泽总统视察我多个合作项目。博齐泽在参观后十分感动地说：“想不到中国人是如此真诚地帮助我们建设。我们在不断打仗，你们却不顾政局动荡，坚持工作，丝毫不受影响，谨向你们致敬。”

10月24日，王四法陪同中非总统视察我援建的100套经济住房工地。总统与项目组代表一一握手，并用中文“你好”问候。他察看了室内设施，连声赞赏：“很好，房子造得真漂亮，展现在我们面前的住房，不愧是班吉市最好的一道美丽风景线”。12月23日，王四法代表中国政府向博齐泽正式移交了100套经济住房。

5天后，王四法奉召回国。临行前，博齐泽总统亲自为他授勋并饯行。宴会上，博齐泽总统在致词中首次亲口承诺坚持一个中国立场。至此，博齐泽总统完成了他对华态度的“三部曲”。后来，中非又发生多次政变，但中非政府坚持一中原则，没有出现反复，这让王四法深感欣慰。

“要做外交人，先铸外交魂”

王四法夫妇迎接时任中非总统博齐泽出席我国庆招待会（图片由受访者提供）

几十年的外交生涯中，王四法对中国国际地位的提升感受颇深。“谨举一小事：1984年常驻阿尔及利亚时，当地朋友常问，你是日本人？到2004年出使喀麦隆时，日本驻喀大使对我抱怨说，人们常问他，你是中国人？”

王四法认为，70年中国外交成就的取得，离不开党的正确领导、外交部“文装解放军”的优良作风，以及一线外交人员的忠诚奉献。面对战乱疾病的生死考验,外交人员始终坚守岗位，忠诚不渝；淡泊名利，无怨无悔。

“要做外交人，先铸外交魂。”王四法寄语年轻外交人员，要永葆爱国、爱党的一致性。“作为一名外交官，国家的‘代表’，没有理由不拥护中国共产党。历史证明，‘站起来’、‘富起来’、‘强起来’征程中，爱国主义必须中国共产党的领导内在地统一起来。这是由当今时代和我国国情所决定的，是文装‘解放军’的本质所决定的，也是我们执政党的合法性所决定的。”

悠悠往事，历历在目；非洲情愫，难以忘怀。王四法动情地表示：“我的外交生涯开始于非洲，结束在非洲，我这一辈子一直为中非合作增砖添瓦，为中非友谊增光添彩而深感荣幸和自豪，也对投身中非友好工作无怨无悔。我愿继续充当中非友好的永恒使者。”

(责编：贾文婷、杨牧)