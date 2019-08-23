论坛现场。

人民网北京8月23日电（记者郑海鸥）21日，2019国际出版企业高层论坛在京举行，来自中国、英国、墨西哥、法国、美国、德国、罗马尼亚、瑞典、日本、韩国、斯里兰卡等15个国家和地区的代表，200余位国内外出版代表围绕“共享与共赢：新时代中外出版合作创新”，共同探讨用高质量的国际出版合作推进世界文明交流互鉴。

十二届全国人大教科文卫委员会主任委员、原国家新闻出版总署署长、中国出版协会理事长柳斌杰发表书面致辞，他指出，国际出版企业高层论坛已在北京、伦敦连续举办了4届，成功打造了国际出版交流与合作平台，助力中国出版“走出去”和全球出版产业繁荣发展。进入新时代，开展国际合作既是中国出版业实现出版强国目标需要，也是中国出版业不断深化改革的必然结果。

论坛现场。

中宣部进出口管理局副局长赵海云强调，随着中国出版业的快速发展壮大，中国出版业的国际交流与合作也达到了前所未有的高度和广度，中国与世界上绝大部分国家都有出版方面的贸易往来，每年的版权贸易量接近3万项，实物和数字产品进出额稳步增长。

国际出版商协会主席雨果·塞泽指出，国际出版商协会希望全球不同的读者在不同的国家能阅读到越来越多的图书。1980年，中国图书市场上仅有约2万种图书。到2017年，这一数字发展为50万种。中国图书、报纸和期刊的年进口额已达到30亿元。中国出版业在国际出版中发挥着非常重要的作用，也必将与全球出版业一道，通过开展更多的合作来为未来出版业发展繁荣保驾护航。

中国出版集团有限公司董事、总经理、党组副书记黄志坚，英国出版协会主席、剑桥大学出版社首席执行官彼得·菲利普斯，法国图书出版国际署主席尼古拉·霍石，德国霍尔茨布林克出版集团首席执行官斯蒂芬·冯·霍尔茨布林克，山东出版集团董事长张志华，美国企鹅兰登书屋国际销售、市场营销和东亚业务发展高级副总裁凯旋，安徽出版集团董事长王民，英国牛津国际出版中心主任、牛津布鲁克斯大学孔子学院英方院长费安格等分别做主旨演讲。

尼古拉·霍石谈道，在中法出版合作与交流方面，去年有近1.4万部法语作品被翻译成其他国家的语言，其中被翻译成中文的法语图书占总数的15%，大部分是具有法国特色的童书。多年来，法国出版商重视中国市场，一直积极参加中国书展。法国图书市场也在寻找新的合作伙伴、新的想法和新的声音，期待着有更多与中国出版人进行交流合作的机会。

中国出版协会副理事长、《国际出版周报》编委会主席李朋义，德国法兰克福书展副总裁柯乐迪，斯里兰卡出版商协会主席、海王星出版社社长丹尼斯·库拉顿加，东方出版中心总经理赵东，英国柯林斯教育出版公司商务执行总裁蒂姆·乔利围绕国际出版合作、推进文明交流互鉴展开对谈。

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在本次论坛上还发布了亚洲文明合作出版倡议。

据悉，论坛由中国出版协会、国际出版商协会和中国出版集团主办，新华书店总店、东方出版中心和《国际出版周报》承办，新华万维国际文化传媒（北京）有限公司和新华文创投资管理有限公司协办。

(责编：马靓辉(实习生)、贾文婷)