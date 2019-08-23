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“聚焦中国”系列剧目亮相爱丁堡艺术节

2019年08月23日14:18  来源：新华网
 

　　新华社英国爱丁堡8月22日电（记者金晶）作为“聚焦中国”项目的主要代表作品之一，中国舞蹈家杨丽萍编导的现代舞剧《春之祭》22日晚在爱丁堡国际艺术节上演。至此，集中展现中国优秀舞台表演艺术的“聚焦中国”系列剧目已全部亮相爱丁堡艺术节。

　　在22日举行的推介活动上，爱丁堡国际艺术节总监弗格斯·莱恩汉说，《春之祭》的表演“异常惊艳”，将爱丁堡国际艺术节推向了高潮。他表示，在爱丁堡艺术节期间，中国作品精彩连连，中国正涌现出越来越多的优秀艺术家。通过系列剧目的展示以及英中文化合作，能让更多英国观众了解中国文化，并带动更多中国游客关注爱丁堡艺术节以及爱丁堡这座城市。

　　《春之祭》是俄罗斯音乐家斯特拉温斯基的经典之作，描写了俄罗斯原始部族庆祝春天的祭礼，具有强烈的原始表现主义色彩。百年来，全球已有诸多艺术家演绎了数百个《春之祭》版本。杨丽萍的版本注入了她独有的舞蹈语言，运用大量东方意象，力求以东方智慧、东方哲学和东方审美来解读这一西方经典作品。

　　今年“聚焦中国”系列剧目包括《春之祭》、上海交响乐团的音乐会、上海音乐学院的室内音乐剧《梦临汤显祖》等多场演出。其中，《春之祭》与上海交响乐团的音乐会入选爱丁堡国际艺术节，其他剧目均入选同期举行的爱丁堡艺穗节。

　　爱丁堡艺术节始于1947年，是世界上规模最大的艺术节之一，内容涵盖戏剧、音乐、舞蹈、电影、绘画、摄影、文学、出版等多个领域，爱丁堡国际艺术节与爱丁堡艺穗节均是其重要组成部分。

　　“聚焦中国”活动由中国上海国际艺术节中心承办，旨在加强中英文化交流与合作，借助国际高水平艺术节平台集中展示中国当代优秀表演艺术，积极推动中华文化“走出去”，助力中国文化产品走进国际市场。

(责编：黄晓蔓(实习生)、贾文婷)
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